Toto Wolff (Mercedes): «Der 3. Startplatz ist gut»

Lewis Hamilton und George Russell beendeten das Qualifying zum Belgien-GP am Sonntag auf den Plätzen 4 und 8. Ersterer darf noch eine Position nach vorne rücken. Damit zeigte sich Teamchef Toto Wolff zufrieden.

Die beiden Mercedes-Renner waren fürs Qualifying auf dem Circuit de Spa-Francorchamps mit verschiedenen Heckflügeln ausgestattet. Während George Russell eine Version mit mehr Abtrieb am Auto hatte, rückte Lewis Hamilton mit einer Variante aus, die weniger Abtrieb bot.

Letztere erwies sich bei der Zeitenjagd als bessere Wahl, denn damit drehte der siebenfache Weltmeister die viertschnellste Runde. Russell musste sich hingegen mit dem achten Platz begnügen.

Das Rennen am Sonntag darf Hamilton sogar von Startplatz 3 in Angriff nehmen, denn der Quali-Schnellste Max Verstappen wird um fünf Positionen zurückversetzt, weil er ein neues Getriebe installiert bekommt, welches das erlaubte Kontingent überschreitet. «Der dritte Startplatz ist gut», hielt Toto Wolff fest.

Der Teamchef betonte auch gleich: «Man sieht, dass die Jungs hinter dem zweiten Platz ziemlich eng beieinander liegen.» Tatsächlich trennten Hamilton am Ende nur 99 Tausendstel von Charles Leclercs Q3-Bestleistung, die für den zweiten Platz reichte. Auf die Zeit des drittplatzierten Sergio Pérez fehlten ihm gar nur 42 Tausendstel.

Zu den unterschiedlichen Heckflügeln sagte der Wiener: «Wir konnten nicht wirklich ermitteln, ob und wie gut unsere neuen Teile funktionieren, weil die Bedingungen so knifflig waren. Deshalb hoffen wir jetzt auf eine trockene Bahn am Samstag und am Sonntag.»

«Lewis und George waren mit sehr unterschiedlichen Versionen unterwegs, und Lewis konnte offensichtlich eine bessere Leistung zeigen. George hatte eine Variante, die gross wie ein Scheunentor war. Diese kann im Rennen ein Vorteil sein, aber im Qualifying war sie keine grosse Hilfe. Wir müssen uns nun genauer anschauen, warum das so war», fügte er an.

Qualifying, Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:46,168 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:46,988

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:47,045

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:47,087

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:47,152

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:47,365

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:47,669

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:47,805

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:47,843

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:48,841

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:53,148

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:53,671

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:54,160

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:54,694

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:56,372

16. Alex Albon (T), Williams, 2:00,314

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 2:00,832

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 2:01,535

19. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 2:02,159

20. Nico Hülkenberg (D), Haas, 2:03,166