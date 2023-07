Fernando Alonso-Unfall: «Das darf keine Ausrede sein»

​Sprint in Belgien: Ausgerechnet an seinem 42. Geburtstag ruscht der sonst so verlässliche Fernando Alonso ins Kiesbett. Der Aston Martin-Fahrer ärgert sich, schwierige Pistenverhältnisse hin oder her.

Nullrunde für Fernando Alonso im Sprint von Belgien, erstmals überhaupt in dieser Saison, egal ob im Grand Prix oder bei einem der kurzen Rennen am Samstag, geht der zweifache Weltmeister leer aus – Ausflug in den Kies, dort steckengeblieben, und dies ausgerechnet an seinem 42. Geburtstag.

Der 367-fache GP-Teilnehmer gilt als einer der verlässlichsten Fahrer im Feld, Fahrfehler sind bei Fernando so selten wie Schneefall in Dubai. Also was ist passiert?

Der Formel-1-Weltmeister von 2005 und 2006 erzählt: «Ich folgte Nico Hülkenberg in die Pouhon-Kurve, dabei verlor mein Auto Anpressdruck auf der Vorderachse, ich rutschte geradeaus, geriet auf eine weisse Linie, die noch nass war, dann verlor ich den Wagen aus der Kontrolle.»

«Bei solchen Verhältnissen ist die Haftung in jeder Kurve anders. Es war überaus rutschig, aber das gilt für alle, das darf keine Ausrede sein.»

«Letztlich lag ich zu diesem Zeitpunkt nicht in den Punkten, und ganz ehrlich – es wäre ein hartes Stück Arbeit geworden, unter die ersten Acht vorzudringen.»



«Das war nichts, aber mir ist lieber, uns ist so etwas heute passiert als im Rennen. Das ist ärgerlich, aber ich denke schon an den Grand Prix.»



Aston Martin-Teamchef Mike Krack: «Es ist bedauerlich, was mit Fernando passiert ist. Aber wichtig ist dabei, dass der Wagen nichts abgekriegt hat. Wir sind heute leer ausgegangen, das tragen wir mit Fassung und Sportsgeist. Wir haben einfach keine gute Leistung gezeigt. Jetzt geht es darum, aus unseren Starträngen 9 und 10 im Grand Prix üppig zu punkten.»





Sprint, Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 24:58,433 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,677 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +10,733

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +12,648

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,016

06. Lando Norris (GB), McLaren, +16,052

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,575

08. George Russell (GB), Mercedes, +16,822

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +22,410

10. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +22,806

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +25,007

12. Alex Albon (T), Williams, +26,303

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +27,006

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +32,986

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +36,342

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +37,571

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +37,827

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +39,267

Out

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Dreher





WM-Stand (nach 11 von 22 Rennen und Belgien-Sprint)

Fahrer

01. Verstappen 289 Punkte

02. Pérez 171

03. Alonso 139

04. Hamilton 135

05. Sainz 92

06. Russell 91

07. Leclerc 84

08. Norris 63

09. Stroll 45

10. Piastri 34

11. Ocon 31

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Nyck de Vries (NL) 0

21. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 460 Punkte

02. Mercedes 226

03. Aston Martin 184

04. Ferrari 176

05. McLaren 97

06. Alpine 53

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2