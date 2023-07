Charles Leclerc (3.): Wieso Ferrari noch schwächelt

​Rang 3 für Ferrari-Fahrer Charles Leclerc beim Belgien-GP auf dem Circuit de Spa-Francorchamps. Der Monegasse zeigt in den Ardennen eine starke Leistung: «Aber gegen Red Bull Racing ist nichts zu machen.»

Circuit de Spa-Francorchamps in Belgien: Charles Leclerc fährt auf dem tückischen Ardennenkurs zum dritten Platz, es ist sein 27. Podestplatz in der Formel 1 (gleich viele wie Bruce McLaren und Ralf Schumacher).

Bemerkenswert: Schon beim Sprint-Wochenende von Baku wurde Charles Dritter, es ist sein insgesamt dritter Podestplatz in der GP-Saison 2023 (mit dem zweiten Rang in Österreich).

Der 25-jährige Monegasse, der 2019 hier den ersten von fünf GP-Siegen erzielt hatte, erzählt über sein Rennen: «Was unser Tempo angeht, so dürfen wir mit diesem Wochenende zufrieden sein. Und das habe ich in ein schönes Ergebnis umsetzen können.»

«Leider war es uns als Mannschaft nicht möglich, mehr Punkte zu erobern, weil Carlos Sainz wohl an Oscar Piastri geriet und dann aufgeben musste.»

«Wir haben in den vergangenen Wochen Fortschritte erzielt, aber wenn ich mir den Abstand zu Max Verstappen ansehe, dann weiss ich auch dass wir noch sehr viel Arbeit vor uns haben, wenn wir Red bull Racing unter Druck setzen wollen.»

Leclerc kam 23,4 Sekunden hinter Verstappen ins Ziel.



Leclerc verfeinert: «Auf eine schnelle Runde sind wir nicht so weit von ihrem Auto entfernt, aber im Rennen können die ein Tempo anschlagen, das können wir einfach nicht mitgehen. Das hat auch viel mit Reifenverschleiss zu tun. Ihr Auto geht mit den Walzen einfach behutsamer um als die anderen Rennwagen. Da müssen wir besser werden.»



Gegen Schluss des Rennens wurde im Rückspiegel von Leclerc der Mercedes von Lewis Hamilton immer grösser. Charles erklärt: «Wir mussten ein wenig aufpassen, was den Spritverbrauch angeht. Mir war klar – wenn ich das schaffe, dann habe ich an rohem Speed genug Reserven, um Lewis hinter mir zu halten. Dann hat sich das Problem in Luft aufgelöst, denn Hamilton ist an die Box gekommen, um sich frische Reifen zu holen und zu versuchen, die beste Rennrunde zu fahren.»





Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:30,450 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,305 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +32,359

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,671

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +56,184

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:03,101 min

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:13,719

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:14,719

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,340

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:20,221

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,084

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,191

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:35,441

14. Alex Albon (T), Williams, +1:36,184

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:41,754

16. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1:43,071

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:44,476

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:50,450

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollisionsschäden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 12 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3