Sergio Pérez (Red Bull Racing/2.): Trotzige Ansage

​Der Traditions-GP von Belgien endet für Sergio Pérez mit einem soliden zweiten Platz. Der 33-jährige Mexikaner ist zufrieden und wagt die Ansage: «Ab jetzt will ich immer auf dem Siegerpodest stehen.»

Im Frühling war Sergio Pérez davon überzeugt, dass er es beim Kampf um den Fahrer-WM-Titel mit seinem Red Bull Racing-Teamgefährten Max Verstappen aufnehmen könne. Dann wurde er in Miami in Grund und Boden gefahren.

Verstappen begann eine Siegesserie von acht GP-Triumphen, dazu zwei Sprint-Siegen auf dem Red Bull Ring und in Spa-Francorchamps, Checo geriet aus dem Tritt, zeigte einige schlechte Leistungen im Training, was seine Leistungen in den Grands Prix kompromittiert, und konnte sich erst in den letzten Rennen freistrampeln – Dritter in Ungarn, nun Zweiter in Belgien.

Der Mexikaner zeigte vor 120.000 Fans auf dem Circuit de Spa-Francorchamps eine gute Fahrt und stieg zum 33. Mal in der Königsklasse aufs Siegerpodest (wie Denny Hulme und Jody Scheckter). Pérez knöpfte auf dem Traditionskurs Charles Leclerc früh die Führung ab, aber gegen den aufrückenden Verstappen fand der Mittelamerikaner kein Rezept.

Pérez sagt zu seinem Rennen: «Ein tolles Ergebnis für die ganze Red Bull Racing-Mannschaft.» Tatsächlich ist es der erste Doppelsieg seit Miami Anfang Mai.

Pérez weiter: «Ich konnte früh an Charles vorbeigehen, das hatte ich mir vor dem Rennen so gewünscht. Dann fand ich einen guten Rhythmus, aber Max konnte einfach mehr Tempo zeigen. Danach ging es nur noch darum, das Auto ins Ziel zu bringen.»



Dann eine trotzige Ansage: «Ich bin froh, dass ich mich aus meinen Problemen befreit habe, ich will nun in jedem Rennen in der zweiten Saisonhälfte auf dem Podest stehen. Ich will nicht verheimlichen, dass ich mich nach Miami schwergetan habe, aber mit viel Arbeit konnte ich wieder an die Form im Frühling anknüpfen.»



«Das waren intensive Wochen, mit vier Rennen innerhalb von fünf Wochen. Aber ich ziehe daraus viel Selbstvertrauen für die weiteren Rennen in der zweiten Saisonhälfte. Ich will in Zandvoort so stark fahren wie hier.»





Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:30,450 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,305 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +32,359

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,671

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +56,184

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:03,101 min

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:13,719

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:14,719

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,340

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:20,221

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,084

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,191

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:35,441

14. Alex Albon (T), Williams, +1:36,184

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:41,754

16. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1:43,071

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:44,476

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:50,450

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollisionsschäden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 12 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3