Lewis Hamilton: «Das Heck ist unser grösstes Problem»

Mercedes-Star Lewis Hamilton startete von Position 3 in den Belgien-GP und kreuzte die Linie nach 44 Runden als Vierter. Danach sprach er von einem ereignislosen Rennen und erklärte, was ihm Mühe bereitete.

Lewis Hamilton geht mit 13 frischen WM-Punkten im Gepäck in die Sommerpause. Der siebenfache Weltmeister schaffte es im zwölften Kräftemessen der Saison auf dem Circuit de Spa-Francorchamps als Vierter ins Ziel. Allerdings hatte er das Rennen von Startplatz 3 aus der zweiten Reihe in Angriff genommen. Vielleicht wirkte er deshalb nicht gerade zufrieden, als er zusammenfassend festhielt: «Es war ein eher ereignisloses Rennen.»

«Es war nicht viel los und ich konnte nicht mit den Autos vor mir mithalten. Am Anfang war es schwierig. Das Heck ist unser grösstes Problem, und wir hatten an diesem Wochenende grosse Probleme mit dem Bouncing, so dass wir wieder das gleiche Problem wie im letzten Jahr hatten», beschrieb der Mercedes-Pilot die Schwierigkeiten, die ihm sein GP-Renner bereitete.

«Am Ende konnte ich mit dem Ferrari mithalten, aber ich kam nicht näher an ihn heran, es fehlten aber einige Sekunden. Aber es war schön, am Ende die schnellste Runde zu fahren und auch den Abstand zum Auto hinter mir zu haben. Die letzte Runde war ganz in Ordnung», erklärte Hamilton, der zum Schluss noch einmal an die Box abbog, um sich für die Jagd nach der schnellsten Rennrundenzeit frische Reifen zu holen.

«Es war sehr windig, und deshalb war es schwierig, das Auto auf der Strecke zu halten», betonte der WM-Vierte. Und er kündigte an: «Wir wissen noch nicht, was das Bouncing verursacht. Wir werden diese Woche die Daten analysieren und versuchen herauszufinden, was wir mit Blick auf das nächste Rennen unternehmen können, um es aus der Welt zu schaffen.»

Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:30,450 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,305 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +32,359

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,671

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +56,184

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:03,101 min

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:13,719

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:14,719

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,340

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:20,221

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,084

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,191

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:35,441

14. Alex Albon (T), Williams, +1:36,184

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:41,754

16. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1:43,071

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:44,476

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:50,450

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollisionsschäden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 12 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3