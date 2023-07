Toto Wolff über Belgien-GP: «Das war frustrierend»

Mercedes-Teamchef Toto Wolff war nach dem Grand Prix auf dem Circuit de Spa-Francorchamps alles andere als zufrieden. Der Wiener sprach über ein altes Problem, das wieder aufgetaucht ist.

Mit dem vierten und dem sechsten Platz im Belgien-GP, dem Extra-Punkt für die schnellste Rennrunde und den Rängen 7 und 8 im Sprint sammelten die beiden Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und George Russell insgesamt 24 WM-Zähler, dennoch war Teamchef Toto Wolff nicht zufrieden, als er nach dem Rennen auf dem Circuit de Spa-Francorchamps vor die «Sky»-Kamera trat.

Der Wiener erklärte auf die Frage, wie sein Eindruck vom Rennen war: «Das war frustrierend. Wir hatten nicht genug Tempo und dass wir mit Sergio Pérez und Charles Leclerc um die Wette fuhren, hat es auch nicht besser gemacht.» Den 51-Jährigen beschäftigt vor allem ein Problem: «Das Auto hüpfte heute wieder massiv.»

«Beide Fahrer sagen, dass das Bouncing bereits beim Bremsen so massiv ist, dass die Reifen beim Einlenken überhitzen. Damit kannst du natürlich nicht schneller fahren», seufzte Wolff, der auch betonte: «Das Bouncing war schon im vergangenen Jahr auf dieser Strecke am schlimmsten. Und wir haben auch ein Upgrade gebracht, bei dem wir wieder mehr Abtrieb am Auto haben.»

«Jetzt müssen wir am Montag und Dienstag die Köpfe zusammenstecken, um zu verstehen, warum das entstanden ist. Denn es war sicherlich der grösste limitierende Faktor in diesem Rennen», fügte der Chef des Mercedes-Werksteams an. Und er gestand: «Jetzt folgen erst einmal drei Wochen Ferien, aber da denken wir natürlich auch von früh bis spät über das Auto nach. Mich interessiert nun aber erst einmal die Analyse des Rennens in den nächsten Tagen.»

Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:30,450 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,305 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +32,359

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,671

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +56,184

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:03,101 min

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:13,719

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:14,719

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,340

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:20,221

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,084

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,191

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:35,441

14. Alex Albon (T), Williams, +1:36,184

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:41,754

16. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1:43,071

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:44,476

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:50,450

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollisionsschäden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 12 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3