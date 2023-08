Günter Steiner (Haas): «Noch keine klare Antwort»

​Bei den Rennställen muss entschieden werden, wie viele Ressourcen bereits für die Entwicklung der 2024er Autos eingesetzt werden wollen. Das ist nicht so einfach, findet Haas-Teamchef Günther Steiner.

An welchem Punkt hakt ein GP-Rennstall eine Saison ab? Wie sinnvoll ist es, das 2023er Auto noch weiter zu entwickeln? Sollen solche Ressourcen nicht lieber fürs nächstjährige Fahrzeug verwendet werden? Mit solchen Fragen beschäftigt sich derzeit Haas-Teamchef Günther Steiner.

Der 58-jährige Südtiroler weiss: Haas liegt derzeit auf dem achten Rang im Konstrukteurs-Pokal, Williams hat gleich viele Punkte, aber die besseren Einzelergebnisse. Rang 7 ist für Haas drin, Alpine ist 46 Punkte weiter vorne Sechster, die Franzosen sind mathematisch in Reichweite, realistisch nicht.

Was also tun? Günther Steiner sagt: «Da gibt es noch keine klare Antwort. Noch müssen wir mehr darüber lernen, wie wir unseren Schwächen entgegenwirken können.»

Die grösste davon: übermässiger Reifenverschleiss.

Das Haas-Chassis gilt als Auto, das Reifen schnell auf Temperatur bringt (gut in der Quali und auf nasser Bahn), das allerdings im Dauerlauf die Pirelli-Walzen überfordert. Immer wieder erleben wir Rennen, bei welchen die Haas-Renner aus guter Ausgangslage starten, dann aber zurückgereicht werden.



Steiner: «Es macht für mich keinen Sinn, sich bereits ganz auf das 2024er Auto zu konzentrieren, wenn man die Probleme mit dem gegenwärtigen Renner noch nicht komplett verstanden hat. Sonst besteht die Gefahr, ein solches Problem in die folgende Saison mitzuschleppen.»



«Wir haben einige Teile in Entwicklung, die wir nach der Sommerpause auf die Rennbahn bringen werden; die sollen den Reifenverschleiss verringern. Erst wenn wir diese Teile im Versuch hatten, werden wir eine Entscheidung treffen.»





Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:30,450 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,305 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +32,359

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,671

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +56,184

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:03,101 min

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:13,719

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:14,719

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,340

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:20,221

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,084

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,191

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:35,441

14. Alex Albon (T), Williams, +1:36,184

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:41,754

16. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1:43,071

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:44,476

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:50,450

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollisionsschäden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3