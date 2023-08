Martin Brundle: «Oscar Piastri wirkte stets souverän»

Formel-1-Rookie Oscar Piastri lieferte am Sprint-Samstag in Belgien eine beachtliche Leistung ab

Am Sprint-Samstag auf dem Circuit de Spa-Francorchamps sicherte sich Max Verstappen erst die Pole und dann den Sieg im Mini-Rennen. Der wahre Star war aber Oscar Piastri, wie Martin Brundle betont.

Formel-1-Champion Max Verstappen war der grosse Sieger des GP-Wochenendes in Belgien. Der Niederländer drehte sowohl im Qualifying für den GP als auch im Kampf um die Sprint-Startplätze jeweils die schnellste Runde und entschied erst den Sprint und schliesslich auch den Grand Prix für sich – und das, obwohl er am Sonntag in der Startaufstellung auf den sechsten Platz zurückversetzt wurde, weil er mit einem neuen Getriebe antrat, mit dem das erlaubte Kontingent überschritten wurde.

Für den früheren GP-Piloten Martin Brundle war der grosse Star am Samstag aber ein anderer Fahrer: McLaren-Rookie Oscar Piastri überzeugte mit der zweitschnellsten Runde im Kampf um die Startplätze und im Rennen, das erst nach mehreren Umläufen hinter dem Safety-Car gestartet wurde und nur 11 Runden dauerte, sammelte er seine ersten Führungskilometer, bevor er die Ziellinie schliesslich als Zweiter kreuzte.

Brundle schreibt in seiner Kolumne auf «Skysports.com»: «Verstappen führte in allen drei Quali-Segmenten und gewann auch den Sprint ohne Probleme. Die wahre Story lieferte aber Oscar Piastri in seinem McLaren.»

Und der Brite betont: «Nach dem Safety-Car kam Piastri gleich an die Box und wurde in der Boxengasse nicht aufgehalten. Mit einer beeindruckenden Runde nach dem Wechsel übernahm er die Führung und er wirkte stets souverän und ging mit dem Druck auf eine derart reife Weise um, wie man sie von einem 22-jährigen Rookie mit wenig Erfahrung nicht erwartet.»

«Nach einem untypischen Dreher von Fernando Alonso, der einen Safety-Car-Einsatz zur Folge hatte, löste Verstappen Piastri an der Spitze ab und gewann das Rennen. McLaren hatte sich für deutlich mehr Abtrieb entschieden als jedes andere Team, was im Regen sehr gut aussah, im trockenen Hauptrennen jedoch keinen Vorteil bot. Das sollte Piastri aber leider nicht erfahren», fügt Brundle an. Denn am Sonntag war das Rennen für Piastri nach einem Crash bereits in der ersten Runde gelaufen.

WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3