Mike Krack: «Gegner haben sich stärker verbessert»

Aston Martin-Teamchef Mike Krack sagt: «Die Rennwochenenden in Monaco und Kanada waren Ausreisser, dort haben sich unsere Schwächen nicht so deutlich gezeigt»

Das Aston Martin Team ist sehr stark in die Saison gestartet, zuletzt lief es aber nicht mehr so gut für die Grünen. Teamchef Mike Krack geht der Frage nach, warum die Ergebnisse bescheidener ausgefallen sind.

Die Hälfte aller bisherigen Grands Prix in diesem Jahr beendete Fernando Alonso auf dem Podest: In den ersten drei Rennen in Bahrain, Saudi-Arabien und Australien kreuzte er die Ziellinie als Dritter, das gleiche Kunststück gelang dem Aston Martin-Neuzugang auch in Miami. Beim prestigeträchtigen Monaco-GP und in Kanada wurde er sogar Zweiter. Doch in den letzten vier Kräftemessen am Sonntag belegte er zwei Mal den fünften Platz, einmal den siebten und einmal gar nur den neunten Rang.

Die Punkteausbeute seines Teamkollegen Lance Stroll fällt deutlich bescheidener aus. In den ersten fünf Rennen sammelte der Kanadier mit Platz 6 in Bahrain, dem vierten Rang in Australien und dem siebten Platz im GP in Baku sowie Rang 8 im Sprint von Aserbaidschan insgesamt 27 Punkte. In den folgenden sieben Rennen kamen 20 WM-Zähler dazu. Auch bei ihm fielen die Ergebnisse zuletzt deutlich schwächer aus als noch in den ersten Saisonläufen.

Auf die Frage nach der Ursache sagt Teamchef Mike Krack in seiner Analyse: «Wir haben im Vergleich zu unseren Konkurrenten nur wenig Performance eingebüsst, und als Ingenieur ist man darüber natürlich enttäuscht. Aber es sind die Qualifying- und Rennergebnisse, die den Eindruck erwecken, dass wir massiv zurückgefallen sind, was in Wirklichkeit nicht der Fall ist. Unsere Konkurrenten haben sich einfach mehr verbessert als wir und sind in die Lücke zwischen uns und Red Bull Racing gesprungen.»

«Wir treiben die Entwicklung ständig voran, und diese Autos sind so komplex, dass sich jede Änderung auf andere Bereiche des Fahrzeugs auswirkt, es kommt zu Nebeneffekten. Nur sehr wenige Änderungen am Auto funktionieren isoliert. Wir haben zu Beginn der Saison eine Änderung vorgenommen und nicht damit gerechnet, dass sie einige der Nebenwirkungen haben würde, die sie hatte. Erst nach mehreren Rennen auf verschiedenen Rundkursen wurde uns klar, wie sich diese Anpassung auswirkte», beschreibt der Luxemburger.

«Die Upgrades, die wir ans Auto gebracht haben, funktionierten, und die Zahlen sind so, wie sie sein sollten, aber ich denke, die Ergebnisse der letzten paar Rennen repräsentieren, wo wir derzeit stehen. Die Rennwochenenden in Monaco und Kanada waren Ausreisser, dort haben sich unsere Schwächen nicht so deutlich gezeigt. Weil wir bei diesen Rennen gut abgeschnitten haben, stiegen die Erwartungen, was die Enttäuschung in Barcelona, Österreich, Silverstone und Budapest vergrösserte», betont Krack daraufhin.

Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:30,450 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,305 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +32,359

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,671

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +56,184

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:03,101 min

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:13,719

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:14,719

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,340

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:20,221

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,084

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,191

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:35,441

14. Alex Albon (T), Williams, +1:36,184

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:41,754

16. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1:43,071

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:44,476

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:50,450

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollisionsschäden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3