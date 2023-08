Otmar Szafnauer: «Das ist nicht dem Team anzukreiden»

Vor seinem Abschied als Teamchef der Alpine-Truppe zog Otmar Szafnauer noch einmal Bilanz und ging dabei der Frage nach, was wohl zur Entscheidung geführt hat, ihn rauszuschmeissen.

Mitten im Belgien-Rennwochenende verkündete das Alpine-Werksteam, dass es sich nicht nur von Pat Fry trennt – was schon zuvor die Runde gemacht hatte – sondern auch von Teamchef Otmar Szafnauer und Sportchef Alan Permane. Damit sorgten die Franzosen für viele hochgezogene Augenbrauen, denn der Rausschmiss erfolgte gleich nach dem Grand-Prix-Wochenende.

Szafnauer sagte nach dem Rennen zu den Kollegen von «ServusTV» dazu: «Ich weiss nicht, warum diese Entscheidung getroffen wurde. Sie wurde auch erst vor ein paar Tagen gefällt. Wir hatten vier Ausfälle hintereinander, und jeder davon lag eigentlich nicht am Team. In Silverstone war Pierre Gasly stark unterwegs, aber dann ist ihm Lance Stroll ins Auto gefahren.»

«Bei Ocon lag es an einem Fehler in der Hydraulik-Pumpe, dass er ausfiel», erinnerte sich der 58-Jährige, der auch auf die beiden Ausfälle im Rennen von Ungarn verwies. Auf dem Hungaroring wurden Ocon und Gasly unverschuldet in einen Unfall verwickelt, den Guanyu Zhou ausgelöst hatte und in den auch Daniel Ricciardo involviert war.

«Wir hatten damit vier Ausfälle in Folge, das ist aber nicht dem Team anzukreiden. Doch wenn die Entscheidungsträger keine richtigen Informationen haben, dann können sie auch nicht die richtigen Schritte unternehmen», fügte Szafnauer seufzend an. Und er verriet: «So kurzfristig, wie das ganze geschehen ist, habe ich noch keine Pläne. Aber ich werde jetzt erst ein paar Wochen oder Monate Pause machen und versuchen, mein Gewicht zu reduzieren. Ich werde vielleicht ein bisschen laufen und jeden Tag ins Gym gehen.»

