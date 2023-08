Christian Horner über Marko: «Er sagt, was er denkt»

Christian Horner arbeitet als Red Bull Racing-Teamchef eng mit Red Bull-Motorsportberater Helmut Marko zusammen. Der Grazer ist bekannt für seine direkte Art. Mit dieser müssen die Piloten umgehen können, findet Horner.

Er ist streng und sagt, was er denkt: Dr. Helmut Marko hat sich in den vielen Jahren, die er als Red Bull-Motorsportberater tätig ist, immer als ehrgeiziger Talentförderer präsentiert. Der 80-jährige Grazer scheut nicht davor zurück, die Nachwuchshoffnungen aus dem Red Bull Junior Team mit unmissverständlichen Worten anzutreiben, und davon profitieren die Talente, ist sich Christian Horner sicher.

Der Teamchef, der eng mit Marko zusammenarbeitet, betont im ESPN-Podcast «Unlapped»: «Er ist ein harter Brocken im Umgang mit den Nachwuchsfahrern, aber wenn sie Helmut nicht ertragen können, werden sie die Formel 1 nicht ertragen.» Und er räumt ein: «Er ist der Albtraum eines jeden Kommunikationsmanagers. Wenn Helmut ausrastet, dann muss man ihn nur anstupsen und schon hat man eine Schlagzeile.»

«Aber er sagt nur, was er denkt. In dieser Hinsicht erinnert er an Niki Lauda, der sehr ähnlich war. Beide stammen aus der gleichen Generation und haben denselben Charakter. Und auch mit 80 Jahren ist er darauf aus, Sektor-Bestzeiten zu erzielen», fügt der 49-jährige Brite an.

Marko lasse sich noch heute keine Gelegenheit entgehen, die Talente von morgen zu entdecken, erklärt Horner. «Er schaut immer noch jede Session der Formel-3- und Formel-2-Serie, und prüft immer noch jede Zwischenzeit, die die jungen Nachwuchsfahrer aufstellen», sagt er über den früheren Rennfahrer. Und er verrät: «Ich habe seit jeher ein sehr offenes und gutes Verhältnis zu ihm.»

WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3