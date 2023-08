Lewis Hamilton (Mercedes): «Sag niemals nie»

Lewis Hamilton sagt über Red Bull Racing: «Im Moment bin ich mir nicht sicher, ob wir in Sachen Renntempo mit ihnen mithalten können»

Mercedes-Star Lewis Hamilton weiss, dass er derzeit keine Chance hat, WM-Leader Max Verstappen herauszufordern. Sein Ziel für die diesjährige Saison hat der siebenfache Weltmeister deshalb angepasst.

166 WM-Zähler trennen Lewis Hamilton nach den ersten zwölf Rennwochenenden der Saison von Spitzenreiter Max Verstappen. Der siebenfache Champion belegt derzeit den vierten WM-Rang, nur ein Punkt fehlt ihm auf den drittplatzierten Aston Martin-Piloten Fernando Alonso. In der Konstrukteurswertung liegt sein Team schon vor dem Rennstall aus Silverstone.

Aber der Rückstand auf die Spitze ist auch in der Team-Tabelle gross. Red Bull Racing hat mit 503 WM-Punkten bereits mehr als doppelt so viele Zähler gesammelt als die Mannschaft von Lewis Hamilton. Deshalb hat der 103-fache GP-Sieger seine Ziele angepasst.

In Belgien erklärte der aktuelle WM-Vierte: «Ich konzentriere mich voll und ganz darauf, den zweiten Platz für das Team zu sichern.» Er weiss: «Für alle in den Werken bedeutet das sehr viel.» Und er betonte: «Obwohl wir die Red Bull Racing-Jungs derzeit nicht einholen können, denke ich, dass uns das in eine gute Position für das nächste Jahr bringt.»

«Im Moment bin ich mir nicht sicher, ob wir in Sachen Renntempo mit ihnen mithalten können», erklärte Hamilton mit Blick auf die Überlegenheit der WM-Spitzenreiter. «Max war in Ungarn zeitweise auf einer Runde rund acht Zehntel schneller als alle anderen.» Dann fügte er kämpferisch an: «Aber sag niemals nie.»

Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:30,450 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,305 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +32,359

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,671

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +56,184

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:03,101 min

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:13,719

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:14,719

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,340

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:20,221

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,084

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,191

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:35,441

14. Alex Albon (T), Williams, +1:36,184

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:41,754

16. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1:43,071

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:44,476

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:50,450

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollisionsschäden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3