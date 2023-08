Mike Krack: «Die Unterstützung der Fans ist wichtig»

Mit starken Ergebnissen in den ersten Rennen hat das Aston Martin Team die Erwartungen der Fans geschürt. Dies schafft aber nicht mehr Druck, sondern motiviert das Team zusätzlich, wie Teamchef Mike Krack betont.

Das Aston Martin Team war die grosse Überraschung in den ersten Rennen dieser Saison. Nachdem die Grünen das vorangegangene Jahr mit nur 55 WM-Zählern auf dem enttäuschenden siebten Rang der Konstrukteurswertung abgeschlossen hatten, sammelten Fernando Alonso und Lance Stroll bereits in den ersten drei Rennen der Saison insgesamt 65 Punkte.

Doch in den jüngsten Rennen landeten der Spanier und sein kanadischer Teamkollege nicht mehr auf den vorderen Plätzen. Und Teamchef Mike Krack räumt in seiner Zwischenbilanz zur Sommerpause ein: «Es stimmt, dass die jüngsten Rennen schwieriger waren.» Dies habe mit den Fortschritten der Konkurrenz zu tun, die grösser ausfielen als die eigenen, weiss er.

«Das beweist, dass man die guten Ergebnisse geniessen muss, denn diese kommen nicht automatisch zustande», betont der Luxemburger. «In der Formel 1 gibt es keine Garantien und die Konkurrenz ist stark, und das macht die Ergebnisse, die wir in diesem Jahr bisher erzielt haben, noch beeindruckender, es zeigt, wie gut das Team gearbeitet hat.»

«Natürlich wurden die Erwartungen dadurch geschürt, aber ich denke, dass wir diese dämpfen müssen, denn als Team befinden wir uns noch im Wachstums- und Entwicklungsprozess. Wir sind noch in der Aufbauphase – buchstäblich, wenn man sich unseren neuen Technology Campus anschaut, bei dem erst die erste Phase abgeschlossen wurde», erklärt Krack, der die Erwartungen der Fans aber nicht als Nachteil ansehen will.

«Im Fussball spricht man vom zwölften Spieler, und ich denke, das ist in der Formel 1 nicht anders. Wenn uns die Fans ermutigen, unser Shirt tragen und uns anfeuern, dann treibt uns das unterbewusst an. Die Leute mögen denken, dass die Unterstützung von den Tribünen und in den sozialen Medien keine Rolle spielt, aber das tut sie, sie ist wirklich wichtig. Wir schätzen die Fans sehr und sie helfen uns – und wir sehen deren Support nie als selbstverständlich an», stellt der Teamchef klar.

WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3