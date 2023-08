Christian Horner über Max Verstappen: «Er will alles»

Christian Horner ist voll des Lobes für Max Verstappen, der in Belgien seinen achten GP in Folge und den zehnten Sonntagssieg eingefahren hat. Der Red Bull Racing-Teamchef erklärt, was seinen Schützling ausmacht.

Mit seinen beiden Siegen im Sprint und im Grand Prix auf dem Circuit de Spa-Francorchamps hat Max Verstappen seine WM-Führung vor der Sommerpause auf 125 WM-Punkte ausgebaut. Der Red Bull Racing-Star hat in diesem Jahr nur zwei der bisherigen Rennen am Sonntag nicht für sich entschieden, in Saudi-Arabien und Aserbaidschan triumphierte jeweils sein Teamkollege Sergio «Checo» Pérez, der den zweiten WM-Rang belegt.

Der Mexikaner machte das Glück des Teams aus Milton Keynes perfekt, indem er die Ziellinie hinter seinem Stallgefährten als Zweiter kreuzte. Teamchef Christian Horner freute sich bei den Kollegen von «ServusTV»: «Das war ein grossartiges Wochenende, wir haben den Sprint und den Grand Prix gewonnen, sogar mit dem Doppelsieg in einem wirklich dominanten Rennen für uns. Das war eine fantastische Leistung von Max, Checo und auch von allen Teammitgliedern, die hinter den Kulissen im Werk arbeiten.»

Über den WM-Leader, der auf dem besten Weg ist, seinen dritten Titel zu erobern, sagte der Brite: «Max will alles, er sieht auch alles, zum Beispiel, dass da noch ein Stopp ohne Positionsverlust möglich ist. Er bekommt alles mit, was im Rennen um ihn herum passiert. Und im Cockpit stellt er dan auch ständig Forderungen. Das zeigt, wie viel freie Kapazität er noch hat, wenn er im Auto sitzt und ein Rennen fährt. Er denkt dann ans Rennen, an die Reifen, daran, was die anderen Fahrer machen und vielleicht auch schon ans nächste Mittagessen.»

Dass sein Red Bull Racing Team alle bisherigen Grands Prix in diesem Jahr für sich entschieden hat, kommentierte Horner folgendermassen: «Davon hätten wir nicht einmal zu träumen gewagt. Jetzt wollen wir den Schwung mitnehmen und in Zandvoort, wo uns wohl wieder ein verrücktes Wochenende erwartet, wie bisher weitermachen.» Er hoffe zunächst einmal aber auf zwei schöne Ferienwochen für alle. «Danach kommen wir dann mit vollen Batterien wieder zurück, um die weiteren Rennen zu bestreiten.»

WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3