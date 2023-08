Jos Verstappen: «Max will zeigen, wer der Beste ist»

Den unstillbaren Erfolgshunger hat Max Verstappen von seinem Vater Jos übernommen. Der ehemalige GP-Pilot ist glücklich mit der Leistung, die sein Sohn auf dem Circuit de Spa-Francorchamps gezeigt hat.

Seit drei Monaten ist Max Verstappen am Rennsonntag ungeschlagen – im Mai triumphierte der Red Bull Racing-Star in Miami, danach folgten die Siege in Monaco, Spanien, Kanada, Österreich, Grossbritannien, Ungarn und zuletzt in Belgien. Dort zeigte der zweifache Weltmeister und Titelverteidiger eine dominante Vorstellung, drehte in beiden Qualifyings die schnellste Runde und sicherte sich sowohl im Sprint als auch im Grand Prix jeweils den Sieg.

Der 25-jährige Niederländer fuhr in diesem Jahr zwei weitere GP-Siege ein und führt die WM nach zwölf von 22 Rennwochenenden mit einem Vorsprung von 125 WM-Zählern auf seinen Teamkollegen Sergio Pérez an. GP-Veteran und «Sky Sports F1»-Experte Martin Brundle staunt in seiner Belgien-Rennanalyse: «Pérez im hatte im zweiten Red Bull im Ziel mehr als 22 Sekunden Rückstand, so gut beherrschte Verstappen sein Auto.»

«Als Max Sergio einholte, war es, als sässe er in einem anderen Auto, denn er konnte engere Linien fahren und hatte trotzdem eine bessere Traktion am Kurvenausgang. Er hat einen Weg gefunden, das Tempo zu halten und gleichzeitig die Pirelli-Reifen zu schonen. Das ist ein Feingefühl, das man meiner Erfahrung nach nur sehr schwer erlernen und erreichen kann», schwärmt der Brite.

Mit dem Auftritt des WM-Leaders war auch Verstappens Vater Jos glücklich, wie er im «ServusTV»-Interview betonte: «Dass er wieder gewonnen hat ist beeindruckend, ich bin sehr zufrieden. Natürlich braucht man dazu ein gutes Fahrzeug, und das hat er auch. Er und Red Bull Racing, das funktioniert einfach. Es ist unglaublich.»

Mit Blick auf seinen Sohn lobte Jos mit stolzer Stimme: «Max will zeigen, wer der Beste ist. Und in Belgien ist ihm das wieder gelungen. Er gibt immer Vollgas, und das ist auch nicht einfach. Er ist immer bereit, wenn er Leistung zeigen muss, im Training, im Qualifying und im Rennen.»

WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3