Mick Schumacher kurios: Hymne mit Schumi-Renner

Mercedes hat ein Video veröffentlicht, das Mick Schumacher beim Goodwood Festival of Speed zeigt. Und wie Mick mit dem Renner seines Vaters musikalisch wird.

Für Schumacher-Fans war es etwas Besonderes, als Mick Schumacher beim Goodwood Festival of Speed mit dem 2011er Boliden Mercedes MGP W02 seines Vaters fuhr.

Michael bestritt in der Formel-1-Saison 2011 insgesamt 19 Grands Prix und sammelte 76 WM-Zähler.

Mick, dessen Helm und Overall im Look des damals von seinem Vater getragenen Outfits gehalten war, ließ die Reifen rauchen.

«Den W02 von 2011 zu fahren, in dem mein Vater für das Team angetreten ist, war eine ganz besondere Angelegenheit, und es war sehr emotional. Ich habe sogar ein paar Donuts hingelegt. Ich will mich bei jedem im Team bedanken, der mir diese Chance ermöglicht hat», so Schumacher nach seinem Auftritt.

Ein von Mercedes veröffentlichtes Video zeigt Mick jetzt bei seinem Ausflug im Auto seines Vaters. Mehr noch: Schumacher ließ den Mercedes zwischenzeitlich in den Klängen der Nationalhymne des Vereinigten Königreichs aufheulen.

Ohne Frage ein weiteres Highlight für die rund 200.000 Zuschauer in der Nähe des südenglischen Chichester.

