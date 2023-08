Alex Palou und McLaren: Zoff! Aus! Zak Brown sauer

Alex Palou dominiert die IndyCar-Serie und ist mit McLaren verbandelt, schielt daher auch zur F1. Doch jetzt gibt es einen Vertragszoff um den 26-Jährigen.

Irrer Zoff um den spanischen Toppiloten Alex Palou: Der 26-Jährige soll McLaren für 2024 abgesagt haben, und dies offenbar trotz einer bestehenden vertraglichen Bindung.

Das legt ein Brief von McLaren-Boss Zak Brown nahe, aus dem zahlreiche US-Medien zitieren. «Ich bin sehr enttäuscht, dass Alex Palou nicht die Absicht hat, seine vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen und 2024 und darüber hinaus mit uns in der IndyCar zu fahren», so Brown.

«Wir haben ihm eine beträchtliche erste Zahlung für die Saison 2024 gezahlt, zusätzlich zu den Millionen von Dollar, die wir in seine Entwicklung in unserem Formel-1-Testprogramm und in seiner Rolle als Reservefahrer investiert haben», schrieb Brown weiter.

«Das ist unglaublich enttäuschend, wenn man bedenkt, dass er sich sowohl direkt als auch öffentlich gegenüber uns verpflichtet hat und wir aufgrund dieser Verpflichtung viel in ihn investiert haben», so Brown.

Palou hat bereits F1-Tests für McLaren absolviert. Wie es heißt, wird er jetzt einen neuen Vertrag mit Chip Ganassi Racing unterzeichnen.

Der neue Zoff folgt auf einen Streit zwischen Chip Ganassi Racing, McLaren und Palou, der sogar vor Gericht ging, nachdem Palou 2022 für 2023 einen Vertrag bei McLaren unterzeichnet hatte, obwohl er ein Arbeitspapier bei Ganassi besaß.

Nach einer Schlichtung blieb er in dieser Saison bei Ganassi, fungierte aber auch als McLaren-Ersatzfahrer in der Formel 1. 2024 wird es nun offenbar keine Zusammenarbeit mit McLaren geben. Palou ist auf dem Weg zu seinem zweiten Titel nach 2021.

Verrückt ist, dass selbst bei Palous eigene Managementfirma Frust herrscht. Und auch dort kommt es offenbar zu einer Trennung, zumindest hört sich das Statement stark danach an.

«Monaco Increase Management ist bitter enttäuscht über die Entscheidung von Alex Palou, den bestehenden Vertrag mit McLaren für 2024 und darüber hinaus zu kündigen. Gemeinsam hatten wir eine Beziehung aufgebaut, die unserer Meinung nach über jede vertragliche Verpflichtung hinausging und im Gewinn der IndyCar-Krone 2021 und dem Weg in die Formel 1 gipfelte. Das Leben geht weiter und wir wünschen Alex alles Gute für seine zukünftigen Erfolge.»

