Mika Häkkinen: «Massgeschneidert für Max Verstappen»

Max Verstappen ist auf dem besten Weg, seinen WM-Titel zum zweiten Mal in Folge zu verteidigen. Der ehemalige GP-Pilot Mika Häkkinen ist sich sicher, den Grund für die Überlegenheit des Red Bull Racing-Stars zu kennen.

Jeder einzelne GP-Sieg in diesem Jahr ging bisher an das Red Bull Racing-Team. Die meisten Triumphe sicherte sich Formel-1-Champion Max Verstappen. Der zweifache Weltmeister gewann an zehn der zwölf Rennsonntage, auf dem Red Bull Ring und auf dem Circuit de Spa-Francorchamps gewann der Niederländer auch im Sprint.

Sein Teamkollege Sergio Pérez siegte beim zweiten Rennwochenende in Saudi-Arabien und war auch auf dem Strassenkurs von Baku nicht zu schlagen. Der Mexikaner sicherte sich in Aserbaidschan auch den ersten Platz im Sprint. Mit 189 Punkten belegt er den zweiten Platz hinter seinem Teamkollegen, der bis zur Sommerpause 125 Punkte mehr gesammelt hat.

Dass Verstappen so dominiert, obwohl beide im gleichen Auto sitzen, dafür liefert Mika Häkkinen im Gespräch mit der französischen Ausgabe von «Motorsport.com» eine Erklärung. Der Finne, der selbst zwei WM-Titel gewonnen hat, sagt: «Dieses Formel-1-Auto ist für einen Fahrer gemacht, das Auto ist massgeschneidert für Max.»

«Wenn man nun einen Fahrer ins gleiche Auto steckt, der einen anderen Fahrstil hat, dann kann es sein, dass es nicht so gut für ihn klappt. Dieser Pilot muss in ein anderes Team, bei dem er das Auto entwickeln kann, das zu ihm passt», fügt der 54-jährige Finne an.

WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3