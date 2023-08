Mika Häkkinen: Sein Rat an Mick Schumacher

Mick Schumacher kämpfte weiter um eine Zukunft in der Formel 1, und das als Stammfahrer. Mika Häkkinen kritisiert den Status Quo bei jungen Piloten – und gibt Mick einen Rat.

Mika Häkkinen lacht, als er nach einem konkreten Rat für Mick Schumacher gefragt wird. Und dann packte der Finne eine alte Motorsport-Weisheit aus. «Später bremsen, früher Gas geben», so der Ex-Weltmeister beim Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Doch Häkkinen meint es ernst, wenn er den grundsätzlichen Status Quo der jungen Nachwuchsfahrer kritisiert. Denn für die sie es heute generell sehr schwer.

«Früher, zu meiner Zeit, da gab es noch viel mehr Tests, da hatten die Fahrer Zeit, sich zu entwickeln – technisch, in der Zusammenarbeit mit dem Team. Heute gibt es praktisch keine Tests mehr, man sitzt höchstens noch im Simulator. Und wird danach beurteilt. Es ist sehr schwierig für die jungen Fahrer, zu zeigen, dass sie sich entwickeln, wirklich gut werden», sagte Häkkinen.

«Man muss ja eigentlich erst einmal die ganzen unterschiedlichen Aspekte zusammenbringen. Als ich zu McLaren kam, hat das Team mir Zeit gegeben, mich zu entwickeln. Heute musst du auf Anhieb Erfolg haben. Wenn nicht, bist du raus.»

Einen weiteren Rat an Schumacher hatte er dann doch noch parat: «Deshalb ist es meiner Meinung nach eben auch für die Zukunft so wichtig, mit welchen Leuten man zusammenarbeitet», so Häkkinen weiter.

WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3