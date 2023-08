Christian Horner: Verstappen wie Senna und Prost

​Red Bull Racing-Star Max Verstappen steht bei 45 GP-Siegen, damit hat er Ayrton Senna überflügelt, in der ewigen Siegerliste steht vor ihm Alain Prost (51 Siege). RBR-Teamchef Christian Horner ordnet das ein.

Der Niederländer Max Verstappen ist auf dem Weg zu seinem dritten Fahrer-WM-Titel in Serie. Er hat vor der Formel-1-Sommerpause in Belgien seinen 45. Grand Prix gewonnen, damit liegt er in der ewigen Siegerliste auf Rang 5. Er hat den Brasilianer Ayrton Senna hinter sich gelassen (41 Siege), vor Max liegen der Franzose Alain Prost mit 51 Siegen, Sebastian Vettel mit 53 Erfolgen, Michael Schumacher mit 91 und Lewis Hamilton mit 103.

In der GP-Saison 2023 hat Verstappen bereits zehn Mal triumphiert (in zwölf Rennen), wenn das so weitergeht, wird Max noch in diesem Jahr auch Prost überflügeln.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner hat nach Verstappens achtem GP-Sieg in Folge in Belgien über seinen Fahrer gesprochen. Der Engländer sagt: «Für mich fährt Verstappen schon heute in der gleichen Liga wie die früheren Stars Senna und Prost.»

«Es ist immer schwierig, Fahrer aus verschiedenen Epochen miteinander zu vergleichen. Niemand wird bestreiten, dass Senna und Prost Formel-1-Legenden sind, und mit seinen derzeitigen Leistungen gehört Max für mich bereits heute zu dieser Gruppe.»



Mit einem dritten Titel 2023 könnte Verstappen gleichziehen mit dem unvergessenen Brasilianer Senna. Ayrton wurde Weltmeister 1988, 1990 und 1991. Alain Prost eroberte den Titel vier Mal (1985, 1986, 1989 und 1993).





Die 17 Mehrfach-Weltmeister der Formel 1

7 Titel

Michael Schumacher (D), Lewis Hamilton (GB)



5 Titel

Juan Manuel Fangio (RA)



4 Titel

Alain Prost (F), Sebastian Vettel (D)



3 Titel

Jack Brabham (AUS), Jackie Stewart (GB), Niki Lauda (A), Nelson Piquet (BR), Ayrton Senna (BR)



2 Titel

Alberto Ascari (I), Jim Clark (GB), Graham Hill (GB), Emerson Fittipaldi (BR), Mika Häkkinen (FIN), Fernando Alonso (E), Max Verstappen (NL)





Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:30,450 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,305 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +32,359

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,671

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +56,184

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:03,101 min

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:13,719

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:14,719

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,340

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:20,221

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,084

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,191

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:35,441

14. Alex Albon (T), Williams, +1:36,184

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:41,754

16. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1:43,071

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:44,476

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:50,450

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollisionsschäden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3