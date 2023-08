Günther Steiner zu Nico Hülkenberg: «Eher unerwartet»

​GP-Veteran Nico Hülkenberg konnte in der GP-Saison 2023 nur ein Mal punkten. Dennoch ist er für den Haas-Rennstall überaus wertvoll. Teamchef Günther Steiner sagt, was ihn am meisten überrascht hat.

GP-Wochenende von Belgien in Spa-Francorchamps. Haas-Fahrer Nico Hülkenberg wird gefragt, was er sich für den zweiten Saisonteil nach der Formel-1-Sommerpause vorgenommen habe. Der Deutsche sofort: «Öfter in die Punkte fahren.»

In vielen Rennen ist der 35-jährige Emmericher von seinem Rennwagen im Stich gelassen worden: Das Auto des Haas-Teams heizt die Reifen schnell auf, das ist für die Quali gut, aber im Dauerlauf bauen die Walzen eher ab als an gegnerischen Fahrzeugen. Daher sind Nico und sein dänischer Stallgefährte Kevin Magnussen immer wieder aus aussichtsreichen Startpositionen aus den Punkten gefallen. Nico konnte bislang nur einmal punkten, als Siebter in Australien. Magnussen wurde in Dschidda und Miami jeweils Zehnter.

Haas-Teamchef Günther Steiner hat den Speed und das technische Verständnis von Hülkenberg gelobt, die Ingenieure schätzen die fundierten Aussagen von Nico über sein Auto.

Aber am meisten gestaunt hat Steiner über eine andere Qualität des 193-fachen GP-Teilnehmers. Der Südtiroler sagt: «Wir waren wirklich überrascht davon, wie sich Nico ins Team eingefügt und wie schnell er die Zusammenhänge bei uns verstanden hat. Das kam eher unerwartet.»



«Da spürst du eben seine gewaltige Erfahrung. Nico weiss genau, wie viel Aufmerksamkeit er seinen verschiedenen Aufgaben widmen muss. Er trifft die richtigen Entscheidungen, und er geht überaus methodisch vor. Es dauert Jahre, sich ein solches Wissen anzueignen, und er setzt das perfekt um.»



Ist das Verhalten mit den Reifen so tief verankert in der DNA dieses Rennwagens vom Typ VF-23, dass es gar nicht mehr auszumerzen, sondern nur noch zu lindern ist? Nico auf diese Frage von SPEEDWEEK.com: «Es ist weniger das Chassis, es ist eher das Zusammenspiel von Radaufhängung und Aerodynamik, und das erzeugt bei uns ein sehr schmales Nutzfenster oder, wenn der Wagen nicht mehr im besten Arbeitsbereich ist, eben diese Charakteristik des Reifenfressers.»



«Wir müssen die Wende schaffen, so wie das McLaren gelungen ist. Noch in Saudi-Arabien lagen die hinter uns, und schaut euch jetzt mal an, wo die herumgeigen. Wir sind natürlich nicht so gross wie McLaren, aber die Designer und Ingenieure stehen in der Pflicht, unsere Situation zu verbessern.»



Günther Steiner hat angekündigt, dass für die Rennen nach der Sommerpause Verbesserungen ans Auto kommen werden, welche das Problem verringern sollen.





Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:30,450 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,305 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +32,359

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,671

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +56,184

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:03,101 min

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:13,719

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:14,719

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,340

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:20,221

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,084

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,191

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:35,441

14. Alex Albon (T), Williams, +1:36,184

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:41,754

16. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1:43,071

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:44,476

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:50,450

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollisionsschäden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3