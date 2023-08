Niederlande-GP im Fernsehen: Spezialfall Zandvoort

​Vor dem Traditions-GP der Niederlande in Zandvoort: Pirelli-Rennchef Mario Isola sagt, mit welchen Reifenmischungen die 20 Fahrer ausrücken und was an der Nordsee besonders zu beachten ist.

Die Formel 1 kehrte vor zwei Jahren nach Zandvoort zurück, nach einer Pause von 36 Jahren. Pirelli-Rennchef Mario Isola blickt zurück: «Zandvoort ist eine besondere Herausforderung. Die Niederländer, die Formel 1 und die Rennställe hatten uns damals mit reichlich mit Daten versorgt, und bald war klar – wir bringen die drei härtesten Mischungen mit, also C1, C2 und C3.»

Der Mailänder vertieft: «Der Grund dafür liegt im anspruchsvollen Layout des Kurses, ein echter Spezialfall, aufgrund der überhöhten Kurven Hugenholtz sowie Luyendijk zurück zu Start und Ziel. Einen besonderen Reifen für Zandvoort haben wir damals nicht gebaut.»

Zandvoort ist wie Suzuka und Silverstone ein Sonderfall im WM-Programm, die Rennpiste in den Dünen der Nordsee gehört zu jenen Strecken, auf welchen durch die schnellen Bögen und Richtungswechsel viel Energie in den Reifen gewalkt wird.

Isola fährt fort: «In diesem Jahr haben wir erneut die drei härtesten Mischungen dabei, allerdings sind die durchs Band weicher als die Walzen von 2022.»

«Zandvoort erlaubt sehr unterschiedliche Strategien. So haben wir es vor einem Jahr erlebt, dass im Rennen alle drei Mischungen zum Einsatz gekommen sind, also weich, mittelhart und hart. Ich gehe davon aus, dass dies auch 2023 so sein wird.»



Allerdings kommt noch etwas hinzu, das wir 2021 und 2022 in Zandvoort nicht hatten: Es wird erstmals seit der Rückkehr der Formel 1 in die Niederlande regnen.



Wie sich die ganze Action auf der Zandvoort-Rennstrecke in den Dünen an der Nordsee entwickelt, das können Sie mit unserem Live-Ticker verfolgen, ab ca. 14.45 Uhr am 26. August für die Qualifikation und ab ca. 14.30 Uhr am 27. August für den Grossen Preis der Niederlande.





Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:30,450 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,305 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +32,359

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,671

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +56,184

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:03,101 min

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:13,719

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:14,719

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,340

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:20,221

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,084

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,191

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:35,441

14. Alex Albon (T), Williams, +1:36,184

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:41,754

16. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1:43,071

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:44,476

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:50,450

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollisionsschäden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3