Nico Hülkenberg (Haas): Zandvoort-Regen als Helfer

​Formel-1-Routinier Nico Hülkenberg hat vor der Sommerpause zugegeben: Unter gewissen Umständen ist Regen für das Haas-Team von Vorteil. Das könnte sich in Zandvoort bezahlt machen.

Haas bekommt das grösste Problem des Modells VF-23 nur sehr langsam in den Griff: Der US-amerikanische Rennwagen ist ein Reifenfresser. Ein ums andere Mal zeigt Nico Hülkenberg in der Qualifikation Leistungen, die seinem Spitznamen Hulk (vom Superhelden) alle Ehre machen, mit dem Highlight der zweitschnellsten Quali-Zeit auf nasser Bahn in Montreal, aber in den Rennen wird der 36-jährige Emmericher zum Freiwild für die Gegner – zu hoher Reifenverschleiss, vor allem, wenn das Auto im Verkehr feststeckt, daher keine Chance, die oft gute Ausgangslage im Abschlusstraining in Punkte zu verwandeln.

Nico erklärt: «Ich bin ständig damit beschäftigt, die Reifen irgendwie am Leben zu erhalten; ich kann aus diesem Grund nicht angreifen, wie ich will. Wir hatten in Ungarn und Belgien Verbesserungen am Unterboden, die haben ein wenig geholfen.»

Wie sehr hilft es Haas bei dieser Fahrzeug-Charakteristik, wenn die Bahn nass ist? Der Le Mans-Sieger von 2015 weiter: «Unser Auto bringt die Reifen sehr schnell auf Temperatur. Das ist gut in der Quali. Aber im Dauerlauf führt das zu den bekannten Problemen. Auf nasser Bahn ist es so, dass dieser Nachteil unter bestimmten Umständen zum Vorteil werden kann. Denn viele Fahrer tun sich schwer damit, die Regenreifen auf Temperatur zu halten. Solche Probleme haben wir nicht.»

Die niederländischen Meteorologen sagen: Regen in Zandvoort in unterschiedlicher Intensität, Freitag bis Sonntag.

Nico Hülkenberg: «Wir müssen in Ruhe weiterarbeiten. Wir wollen im zweiten Saisonteil öfter in die Top-Ten vordringen. Wir brauchen zusätzliche Updates am Wagen und müssen mehr aus unseren Möglichkeiten machen. Gleichzeitig müssen wir die Fehlerquote tief halten.»

«Zandvoort ist für mich kein GP-Wochenende wie jedes andere. Ich bin nahe der niederländischen Grenze aufgewachsen, schon zu Kartzeiten hatte ist es viel mit Fahrern dieses Landes zu tun, und ich spreche auch Niederländisch. In Zandvoort bin ich mit allen möglichen Autos gefahren, Formel BMW, Formel 3, A1 Grand Prix, aber nie mit einem Formel-1-Rennwagen. Ich fand diese Strecke immer fabelhaft.»

«Ich habe eine gute Sommerpause hinter mir, mit vielen schönen Stunden mit Familie und Freunden. Ich fühle mich erholt und freue mich auf die kommenden GP-Wochenenden.»





Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:30,450 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,305 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +32,359

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,671

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +56,184

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:03,101 min

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:13,719

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:14,719

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,340

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:20,221

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,084

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,191

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:35,441

14. Alex Albon (T), Williams, +1:36,184

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:41,754

16. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1:43,071

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:44,476

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:50,450

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollisionsschäden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3