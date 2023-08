Günther Steiner: Neue Haas-Teile für Nico Hülkenberg

​Der Rennstall des US-amerikanischen Unternehmers Gene Haas ist in der ersten Saisonhälfte 2023 unter Wert geschlagen worden: nur elf Punkte, WM-Zwischenrang 8. Teamchef Günther Steiner sagt, wie es weitergeht.

Zwölf Grands Prix in der ersten Formel-1-Saisonhälfte, 24 Möglichkeiten für die Haas-Fahrer Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen, bei einem WM-Lauf in die Top-Ten zu fahren. Aber der Deutsche und der Däne haben das nur drei Mal geschafft – mit Nico als Siebter in Melbourne und mit Kevin als Zehnter in Dschidda und Miami.

Um dem grössten Problem des Rennwagenmodells VF-23 entgegen zu wirken, dem übermässigen Reifenverschleiss, muss Haas den Wagen verbessern, «und erst wenn wir die Zusammenhänge mit dem Reifen-Management komplett verstanden haben», so Teamchef Günther Steiner, «können wir mit der Entwicklung des 2024er Autos Vollgas geben. Sonst geraten wir in Gefahr, Probleme mit dem diesjährigen Wagen weiterzuschleppen.»

Die jüngsten Verbesserungen am Rennwagen sind vor Monaten aufgegleist worden. Steiner sagt zu den Neuheiten am Auto fürs Wochenende in Zandvoort: «Wir bringen für Nico und Kevin Verbesserungen im Bereich Vorderradbremse und Frontflügel mit, aber wir arbeiten mit Hochdruck an weiteren Evo-Teilen, die im späteren Verlauf der Saison ans Auto kommen werden; noch steht nicht genau fest wann. Diese Verbesserungen sollen den Wagen schneller machen und die Entwicklungsrichtung für 2024 vorgeben.»

Der 58-jährige Südtiroler aus Meran hat die Sommerpause so verbracht: «Wir waren zunächst auf Sizilien, dann in den Bergen. Es hat gutgetan, einmal tief durchzuatmen.»





Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:30,450 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,305 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +32,359

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,671

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +56,184

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:03,101 min

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:13,719

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:14,719

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,340

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:20,221

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,084

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,191

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:35,441

14. Alex Albon (T), Williams, +1:36,184

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:41,754

16. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1:43,071

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:44,476

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:50,450

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollisionsschäden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3