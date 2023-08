Zandvoort: Gegen Übergriffe und Rauchfackeln

So sah das 2021 in Zandvoort aus

​Die Organisatoren des Grossen Preises der Niederlande in Zandvoort wollen die Fans vor Übergriffen besser schützen und gegen den Einsatz von Rauchfackeln vorgehen – mit zahlreichen Massnahmen.

«Drive it out» heisst ein neuer Slogan der Organisatoren des Grand Prix der Niederlande in Zandvoort, und vor kurzem ist darüber informiert worden, was hier vertrieben werden soll.

Imre Van Leeuwen, Direktor des Niederlande-GP, sagt zur Kampagne: «Als die Formel 1 nach Zandvoort zurückkehrte, da standen wir 2001 noch im Zeichen von Corona, und die meisten Besucher kamen aus den Niederlanden. Aber das hat sich inzwischen geändert, und ich will, dass sich ein Anhänger von Ferrari oder von Lewis Hamilton hier an der Rennstrecke genauso wohl fühlt wie ein Anhänger von Max Verstappen.»

«Jede Form von Übergriffen ist inakzeptabel und wird von uns nicht toleriert. Wird ein Fan ausfällig, kann er davon ausgehen, dass wir ihm sein Ticket abnehmen. Wir sind eine Veranstaltung für zwanzig Fahrer und zehn Rennställe aus der ganzen Welt, nicht nur für einen Piloten.»

Van Leeuwen verrät: «Wir schickten unsere Spezialisten zu den Rennen von Spanien, Österreich und Belgien, zu Grands Prix also, die von vielen niederländischen Fans besucht werden. Wir wollen, dass die Leute feiern können, aber das alles muss sich in einem Rahmen des Respekts für Andere abspielen.»



«Als eine Massnahme von vielen haben wir Info-Stellen vorgesehen. Dort kann ein Übergriff gemeldet werden. Wir arbeiten dabei eng mit der Polizei zusammen.»



Ein anderer Schwerpunkt: die Rauchfackeln der Fans. Die waren zwar schon 2022 auf dem Renngelände nicht erlaubt, aber viele Besucher haben das Verbot rundweg ignoriert.



Van Leeuwen weiter: «Klar sieht das im Fernsehen gut aus, und die meisten Besucher, die eine Rauchfackel entzünden, sind ja auch keine gewaltbereiten Hooligans, sondern einfach normale Fans, welche ihrer Freude Ausdruck geben wollen.»



«Aber Fakt ist – es sind einfach zu viele Fackeln geworden, das macht es gefährlich, und der Rauch ist auch nicht gut für Atemwege und Augen. Wir wollen daher keine Fackeln mehr auf dem Gelände, und wenn dennoch eine gezündet wird, dann sollen die anderen Besucher sagen: ’Hey, muss das sein? Du gefährdest hier meine Gesundheit.’»



«Dazu kommt, dass der Rauch bisweilen so dicht geworden ist, dass die Sicht der Fahrer eingeschränkt wurde. Ich denke da ans Rennen auf dem Red Bull Ring 2021.»



«Wir werden über die Videowände an der Rennstrecke immer wieder einblenden, was okay ist und was eben nicht. Wir wollen, dass der Besuch eines GP-Wochenendes friedlich und gesittet verläuft. Und wir werden alles daran setzen, dass sich alle Besucher sicher fühlen.»





