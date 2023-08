Ferrari: Carlos Sainz raus, Robert Shwartzman rein

​Die Formel-1-Teams sind verpflichtet, zwei Mal pro GP-Saison in einem ersten freien Training einen Nachwuchsmann an den Start zu bringen. Ferrari tut dies in den Niederlanden mit Robert Shwartzman.

Die zehn GP-Teams haben ein gemeinsames Problem: An welchen GP-Wochenenden sollen die Formel-1-Neulinge ans Lenkrad? In unserer Hintergrundstory hatten wir erklärt, wieso es nicht so einfach ist, der Abmachung zu genügen, zwei Mal pro Saison bei einem ersten freien Training einen jungen Piloten ans Lenkrad zu setzen.

Gemäss F1-Definition ist ein Nachwuchsfahrer ein Pilot, der nicht mehr als zwei Grands Prix bestritten haben darf. Daher galten drei Einsätze (Oscar Piastri bei McLaren, Logan Sargeant bei Williams sowie Nyck de Vries bei AlphaTauri) zu Beginn der Saison als abgehakte Tests. Aber damit wurde nur eine Lücke im Reglement genutzt, der Nachwuchs hatte das Nachsehen. Bis jetzt.

Nachdem Mercedes verkündet hatte, dass der dänische Junior Frederik Vesti in Mexiko fahren wird, hat nun Ferrari verkündet – am 25. August wird der in Israel geborene und in Russland sowie Italien aufgewachsene Robert Shwartzman für die Roten fahren, im ersten Training ersetzt er in Zandvoort den Spanier Carlos Sainz.

Shwartzman, Formel-3-Champion 2019 und Formel-2-Gesamtzweiter 2021 (hinter Oscar Piastri), sitzt im Rahmen eines GP-Wochenendes nicht zum ersten Mal im Ferrari – er fuhr 2022 in den ersten freien Trainings von Austin (Texas) und Abu Dhabi für Ferrari.



Der 23-jährige Shwartzman sagt: «Ich freue mich sehr darauf, das Modell SF-23 zu bewegen, bislang habe ich das erst virtuell getan, also im Rennsimulator. Vor der Sommerpause habe ich zudem einen halben Tag lang in Fiorano getestet, allerdings mit einem zwei Jahre alten Renner des Typs SF21. Also ist Zandvoort für mich der erste Einsatz in einem modernen Flügelauto.»



«Ich kenne Zandvoort, aber nur in der alten Konfiguration, also vor dem Einbau der markanten Steilkurven. Schon im Simulator sind diese eigenwilligen Kurven der Hammer. Ich kann den Freitag kaum erwarten.»





Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:30,450 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,305 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +32,359

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,671

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +56,184

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:03,101 min

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:13,719

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:14,719

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,340

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:20,221

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,084

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,191

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:35,441

14. Alex Albon (T), Williams, +1:36,184

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:41,754

16. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1:43,071

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:44,476

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:50,450

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollisionsschäden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3