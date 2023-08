Fernando Alonso: Aerodynamik-Upgrade in Zandvoort

Fernando Alonso darf sich bei der Rückkehr aus der Sommerpause über neue Teile freuen, wie Dan Fallows bestätigt. Der Technikdirektor erklärt, was sich das Aston Martin Team davon verspricht.

In den ersten Rennen der aktuellen Saison war das Aston Martin Team die grosse Überraschung. Der Rennstall aus Silverstone, der die Saison im Vorjahr noch auf dem siebten Platz der Konstrukteurswertung beendet hatte, durfte sich dank Fernando Alonsos starken Auftritten über sechs Podestplätze in den ersten acht Rennen freuen.

Zuletzt hatten die Grünen aber wieder mehr Mühe. Das lag vor allem daran, dass die Konkurrenz grosse Fortschritte erzielt hatte. Um wieder um Podestplätze kämpfen zu können, legt das Team von Lawrence Stroll nach. In Zandvoort gibt es ein Aerodynamik-Upgrade für Fernando Alonso und Lance Stroll, wie Technikdirektor Dan Fallows verrät.

«Wir haben hier in Zandvoort einige aerodynamische Upgrades zu testen», kündigt der Ingenieur an. Und er betonte: «Wir müssen die neuen Teile in den freien Trainings testen, aber die Zeit auch nutzen, um das Reifenverhalten zu analysieren. Um da einen guten Kompromiss zu finden, haben wir ein Basis-Trainingsprogramm, das wir bei jedem GP-Wochenende durchführen und entsprechend anpassen, um genügend Zeit für die Aero-Tests zu haben.»

Das Wetter könnte die Testarbeit beeinflussen, bestätigt der 49-jährige Brite: «Sollte es während der freien Trainings regnen, erschwert das unsere Arbeit natürlich, denn dann müssen wir mit weniger Erfahrungskilometer entscheiden, ob unsere Upgrades funktionieren. So sehr wir im Regen gerne so viele Runden wie möglich fahren würden, müssen wir das Risiko genau abwägen, denn wir wollen nicht riskieren, dass die neuen Teile beschädigt werden. Wenn wir also glauben, dass die Wahrscheinlichkeit dafür zu hoch ist, werden unsere Fahrer in der Box bleiben.»

WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3