Fernando Alonso: Aston Martin braucht Wegweiser

​Zu Beginn der Saison waren Fernando Alonso und Aston Martin zweite Kraft in der Formel 1 hinter Max Verstappen und Red Bull Racing. Das ist passé. Neue Teile sollen neuen Schwung bringen.

Aston Martin hat vor der Formel-1-Sommerpause beim Traditions-GP von Ungarn nur drei Punkte geholt, und Platz 5 von Fernando Alonso in Belgien war jetzt auch nicht berauschend. Was ist aus dem Team geworden, das im ersten Saisondrittel doch zweite Kraft war hinter Red Bull Racing?

Aston Martin-Teamchef Mike Krack: «Was in Ungarn passiert war, das ist ein Augenöffner. Wir sind in der Hackordnung zurückgefallen. Andere Teams haben ihre Autos in einer Art und Weise verbessert, die uns nicht gelungen ist.»

Fernando Alonso hat in Interviews zum Bedenken gegeben, dass Aston Martin weniger konkurrenzfähig sei, seit Pirelli Anfang Juli eine robustere Reifenkonstruktion auf die Bahn gebracht hat. Erkennt Mike Krack hier einen Zusammenhang? «Das wäre eine einfache Ausrede. Grundsätzlich ist der veränderte Reifen für alle gleich. Aber es ist sicher so, dass die verschiedenen Autos nicht alle gleich auf die neue Konstruktion reagieren.»

«Generell ist es so, dass wir im ersten Saisonteil ein sehr gutes Auto hatten. Dann sind zwei Dinge passiert. Die Gegner haben markant Tempo gewonnen. Und wir haben das Auto in einer Art und Weise entwickelt, die vielleicht nicht bei allen Entwicklungen die beste war. Wir stecken noch immer in der Analyse, wo wir da vom Weg abgekommen sind, und versuchen, das Stück um Stück zu korrigieren. Aber das geht nicht von heute auf morgen.»



Fernando Alonso sagt in Zandvoort: «Wir wollen jene Form zurückgewinnen, die wir im ersten Teil der Saison zeigen konnten. Das kam im März für uns unerwartet, wir haben es auch geschafft, die meisten Chancen zu nutzen, die sich uns boten.»



«Wir hatten im Winter einen grossen Schritt gemacht, aber die Gegner haben aufgeholt. Wenn wir wieder besser werden wollen, müssen wir Mercedes, McLaren und Ferrari schlagen, einfach ist das nicht.»



«Wir haben einige neue Teile hier. Die sollen nicht nur den gegenwärtigen Wagen schneller machen, sondern für Aston Martin auch eine Art Wegweiser sein, wie die Entwicklung im Hinblick aufs nächstjährige Fahrzeug aussehen soll.»



An welchem exotischen Ort war Fernando Alonso in den Ferien? Der 32-fache GP-Sieger grinst: «Bei mir zuhause! Wir hatten alle Ferien nötig, vor allem die Mechaniker, denn zuletzt hatten wir vier Rennen innerhalb von fünf Wochenenden, das schlaucht. Was mich angeht, so habe ich viel Zeit mit Familie und Freunden verbracht, meine Batterie ist voll.»





Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:30,450 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,305 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +32,359

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,671

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +56,184

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:03,101 min

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:13,719

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:14,719

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,340

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:20,221

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,084

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,191

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:35,441

14. Alex Albon (T), Williams, +1:36,184

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:41,754

16. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1:43,071

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:44,476

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:50,450

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollisionsschäden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3