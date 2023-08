George Russell: «Diese Saison ist kein Misserfolg»

Mercedes-Star George Russell weiss: Ein GP-Sieg ist in diesem Jahr nur möglich, wenn Spitzenreiter Max Verstappen Pech hat. Sollte sich die Gelegenheit ergeben, glaubt er an seine Chance.

Der Blick auf die WM-Tabelle offenbart: Red Bull Racing dominiert in dieser Saison das Geschehen. Die Weltmeister-Mannschaft aus Milton Keynes hat in den ersten 12 Rennen der Saison mehr als doppelt so viele Punkte gesammelt wie ihr erster Verfolger Mercedes. Das weiss auch George Russell, der sich deshalb keine Illusionen macht.

Gefragt nach seinen Zielen erklärt der Brite in der Pressekonferenz in Zandvoort: «Wir wollen als Team einfach weiterkommen und wir wollen den zweiten Platz in der Konstrukteurswertung sichern. Wir haben im Kampf mit Aston Martin Fortschritte erzielt, McLaren sieht aber auch ziemlich stark aus. Natürlich wäre es schön, in diesem Jahr ein Rennen zu gewinnen. Aber Max und Red Bull Racing sind derzeit wirklich sehr, sehr stark.»

Deshalb laute das erste Ziel, den zweiten Platz in der Wertung der Teams zu halten, ergänzt Russell. Dass Mercedes derzeit über einen Vorsprung von 51 Punkten auf das drittplatzierte Aston Martin Team verfügt, macht ihm Mut. «Die Erwartungen waren vor der Saison hoch, deshalb sehen viele die aktuelle Saison als Misserfolg an. Aber das ist sie nicht», stellt er klar.

«Natürlich wollen wir in erster Linie um den WM-Titel kämpfen, und das tun wir nicht. So gesehen sind wir weit von dem entfernt, was wir erreichen wollen. Aber die Saison ist sicherlich kein Misserfolg, wenn man den zweiten Platz in der Wertung der Teams belegt. Wir wissen, dass es noch viel zu verbessern gibt. Aber wir haben auch gute Fortschritte erzielt und ich hoffe, dass wir im zweiten Teil der Saison die Chancen nutzen können, die sich uns bieten», betont der 25-Jährige.

Und Russell erinnert sich: «Im vergangenen Jahr sahen wir das Rennen in Singapur als grosse Chance für einen Sieg an. Entsprechend enttäuscht waren wir, als es nicht geklappt hat. Aber dann haben wir in Brasilien gewonnen, und damit hatten wir nicht gerechnet. Wir sehen deshalb jedes Rennen als eine Chance an.»

WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3