Carlos Sainz (Ferrari): «Wir verstehen das nicht»

​Ferrari-Fahrer Carlos Sainz ist bei den Zandvoort-Rennen 2021 und 2022 Siebter und Achter geworden. Der Spanier sagt, wieso er unsicher ist, was die Konkurrenzfähigkeit von Ferrari in Zandvoort angeht.

Ferrari hatte grosse Pläne. Geschäftsleiter Benedetto Vigna ging im vergangenen Winter davon aus, dass der berühmteste Rennstall der Welt vom ersten Rennen an auf Augenhöhe mit Weltmeister Red Bull Racing fahren würde und ein Wörtchen um den WM-Titel mitredet. Zum Verdruss der treuen Tifosi ist das nicht passiert.

Nach zwölf Rennen steht Ferrari mit nur drei Podesträngen da, mit Charles Leclerc auf Platz 3 in Baku, Rang 2 in Spielberg sowie Platz 3 in Belgien. Carlos Sainz ging 2022 leer aus. Und Ferrari ist im Konstrukteurs-Pokal nur vierte Kraft, hinter Red Bull Racing, Mercedes und Aston Martin.

Der Spanier Carlos Sainz sagt: «Klar war es frustrierend zu erleben, welch grossen Schritt Red Bull Racing getan hatte. Und es war schon nach den ersten paar Rennen klar – diesen Rückstand aufzuholen, das ist ein hartes Stück Arbeit. Wir müssen das Beste daraus machen, was wir haben.»

Ferrari hat in den Dünen von Zandvoort acht Mal triumphiert, öfter als jeder andere Rennstall: Erster Sieg beim WM-Debüt des Niederlande-GP, 1952 mit Alberto Ascari; vorderhand letzter Sieg von René Arnoux, aber das ist inzwischen schon vierzig Jahre her (1983).



Was rechnet sich Sainz an diesem Wochenende aus? Der Sieger des Silverstone-GP 2022 sagt: «Das ist schwer zu sagen. Das Feld hinter Red Bull Racing liegt so dicht beisammen, da ist alles möglich.»



«Wir versuchen noch immer, den diesjährigen Wagen besser zu verstehen. Nur wenn uns das gelingt, können wir gezielt daran arbeiten, ein besseres Modell für 2024 zu bauen. Das Auto ist zu anfällig auf unterschiedliche Temperaturen der Rennstrecke oder auf Wind.»



«Wir sind in dieser Saison nicht konstant konkurrenzfähig. Ein Beispiel: Wir dachten, dass wir in Ungarn stark sein würden und in Belgien weniger. Und dann war es genau umgekehrt. Das zeigt – wir verstehen das einfach nicht. Und dass macht es auch so schwierig zu sagen, wie konkurrenzfähig wir hier in Zandvoort sein werden.»



«Gut an diesem Wagen ist der Speed, den wir zum Teil in der Quali zeigen konnten. An gewissen Wochenenden war das die halbe Miete für ein gutes Ergebnis im Grand Prix.»



Wie hat Sainz die Ferien verbracht? «Wie immer im Kreise von Familie und Freunden. Aber ganz ehrlich – so richtig abschalten kannst du als Fahrer nie. Ich dachte oft an die erste Saisonhälfte und unsere Leistungen, dazu bist du ja auch immer im Training. Die Formel 1 machte vielleicht Pause, die Arbeit für die Formel 1 aber nicht.»





Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:30,450 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,305 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +32,359

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,671

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +56,184

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:03,101 min

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:13,719

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:14,719

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,340

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:20,221

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,084

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,191

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:35,441

14. Alex Albon (T), Williams, +1:36,184

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:41,754

16. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1:43,071

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:44,476

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:50,450

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollisionsschäden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3