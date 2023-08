Charles Leclerc: «Das wird sehr, sehr schwierig»

Ferrari-Star Charles Leclerc weiss: Der aktuelle Vorsprung des Red Bull Racing Teams ist so gross, dass es schwierig wird, die WM-Spitzenreiter vor der nächsten grossen Formel-1-Regeländerung einzuholen.

Im vergangenen Jahr konnte Charles Leclerc zumindest im ersten Teil der Saison die Hoffnung aufrecht erhalten, Max Verstappen die Stirn bieten zu können. Der Monegasse nutzte die Gelegenheit, zwei Siege in den ersten drei Rennen zu holen, während sein Gegner aus dem Red Bull Racing Team zwei Nuller hinnehmen musste. Auch auf dem Red Bull Ring konnte er den Niederländer im Rennen schlagen.

Am Ende musste er sich aber mit dem Sieg im Kampf um Platz 2 mit Verstappens Teamkollegen Sergio Pérez begnügen. In diesem Jahr war es Leclerc, der in den ersten drei Rennen zwei Mal leer ausging. Und im Gegensatz zu Verstappen konnte der Ferrari-Star den Rückstand in den folgenden WM-Runden nicht aufholen. Derzeit belegt er denn auch nur den fünften Rang in der WM-Zwischenwertung.

Verstappen ist hingegen auf dem besten Weg, seinen dritten Titel in Folge einzufahren. Der 25-Jährige hat zehn der bisherigen zwölf WM-Läufe gewonnen und zuletzt acht Mal in Folge im Grand Prix triumphiert. Ein Ende seiner Dominanz ist nicht abzusehen, wie Leclerc betont: «Es wird sehr, sehr schwierig, Red Bull Racing einzuholen.»

«Wir geben natürlich alles, um das zu schaffen, aber ihr Vorsprung ist unglaublich gross, und ich denke, dass es unglaublich schwierig sein wird, sie vor der nächsten grossen Regeländerung zu schlagen», prophezeit Leclerc.

WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3