Sergio Pérez über Verstappen: «Einfach ist das nicht»

​Der Mexikaner Sergio Pérez sitzt 2023 im besten Formel-1-Auto, bei Red Bull Racing. Sein grosses Problem dabei: Er ist Stallgefährte von Max Verstappen und hat in der Regel gegen den Niederländer das Nachsehen.

Im Frühling 2023 träumte Sergio Pérez vom WM-Titelgewinn: Der 33-jährige Mexikaner hatte zwei der ersten vier Rennen gewonnen (in Saudi-Arabien und Aserbaidschan), dazu den Sprint von Baku. Im Zwischenklassement lag Pérez mit 87:93 Punkten in Reichweite von WM-Leader Max Verstappen.

Mit dem Grand Prix von Miami wurde alles anders: Pérez ging von Pole-Position ins Rennen, Verstappen jedoch fuhr von Startplatz 9 alle Gegner in Grund und Boden, auch Pérez. In Florida begann Verstappen eine Siegesserie, die bis zur Sommerpause nach dem Belgien-GP angehalten hat, mit acht Volltreffern in Folge.

Pérez hingegen stand in den sieben Rennen nach Miami nur noch drei Mal auf dem Siegerpodest. In Zandvoort sagt der sechsfache GP-Sieger: «Einfach ist das nicht. Denn ich weiss ja, wie viel Potenzial in diesem Rennwagen steckt. Max hat es geschafft, alles aus dem Wagen zu holen. Das ist mir nicht gelungen.»

«Es ist kein Geheimnis, dass ich Mühe hatte, während der Wagen weiterentwickelt wurde. Auf einmal fiel es mir nicht mehr leicht, schnell zu fahren. Ich musste an meinem Fahrstil arbeiten, denn das Handling des Autos hatte sich verändert, und ich hatte mich anzupassen. Aber ich glaube, ich habe das geschafft, und die Ergebnisse in den beiden Rennen vor der Sommerpause haben das bewiesen.»



Pérez wurde Dritter in Ungarn und Zweiter in Belgien. «Und so soll es weitergehen. Mein Ziel besteht darin, bei allen zehn restlichen Rennen der Saison 2023 auf dem Siegerpodest zu stehen.»





1. Training, Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:11,852 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,278 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,373

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,471

05. Alex Albon (T), Williams, +0,595

06. Lando Norris (GB), McLaren, +0,608

07. Logan Sargeant (USA), Williams, +0,765

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,806

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,897

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,950

11. George Russell (GB), Mercedes, +0,961

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,043

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1,138

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,470

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,596

16. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,667

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,974

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,171

19. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, +2,951

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, keine Zeit