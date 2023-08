Max Verstappen (2.): «Das müssen wir noch verbessern»

​Formel-1-Champion Max Verstappen beendete den ersten Trainingstag in Zandvoort als Zweitschnellster hinter seinem Kumpel Lando Norris. Max: «Es läuft gut, aber ein paar Dinge müssen wir verbessern.»

Die grosse Verstappen-Sause ist in Zandvoort in vollem Gange, und wenn etwas die Stimmung der begeisterungsfähigen Fans trübte, dann dies – Max Verstappen nach zwei Trainings nicht vorne, sondern auf Rang 2 hinter Lando Norris im McLaren.

Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Denn im Dauerlauf ist der 45-fache GP-Sieger Verstappen zwischen drei und vier Zehntelsekunden pro Runde schneller gewesen als jeder andere Pilot.

Verstappen trat gut gelaunt vor die Mikrofone: «Es läuft gut. Wir haben ein paar Lösungsansätze bei der Abstimmung versucht. Ich fand das zweite Training ein ganzes Stück schwieriger als das erste. Dazu war es wirklich knifflig, eine saubere Runde hinzukriegen, weil du hier halt immer Autos um dich herum hast.»

Der zweifache Champion Verstappen wurde dabei übel aufgehalten von Haas-Fahrer Nico Hülkenberg. Der Deutsche musste daraufhin bei der Rennleitung antraben. Das könnte eine Strafversetzung geben.



Verstappen weiter: «Es gibt noch einige Dinge, die wir verbessern möchten, denn in mittelschnellen Kurven ist die Fahrzeugbalance zu wenig gut. Jetzt geht es mit viel Feinarbeit darum, uns da zu verbessern. Was mich optimistisch macht – im Dauerlauf hat sich der Wagen recht gut angefühlt.»



«Aber ich bin auch fürs Abschlusstraining guter Dinge. Das Auto hat viel Potenzial. Wir haben alle Möglichkeiten, um einen erfolgreichen Samstag zu erleben. Ich bin zuversichtlich, dass wir in der Quali ganz vorne stehen können.»





2. Training, Zandvoort

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11,330

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,023 sec

03. Alex Albon (T), Williams, +0,269

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,308

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,390

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,436

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,487

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,505

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,527

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,533

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,585

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +0,604

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,671

14. George Russell (GB), Mercedes, +0,679

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,744

16. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,763

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,074

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,363

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,571

20. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1,766





1. Training, Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:11,852 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,278 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,373

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,471

05. Alex Albon (T), Williams, +0,595

06. Lando Norris (GB), McLaren, +0,608

07. Logan Sargeant (USA), Williams, +0,765

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,806

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,897

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,950

11. George Russell (GB), Mercedes, +0,961

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,043

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1,138

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,470

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,596

16. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,667

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,974

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,171

19. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, +2,951

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, keine Zeit