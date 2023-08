Nico Hülkenberg nach Verstappen-Schreck ohne Strafe

​Die Regelhüter des Autosport-Weltverbands FIA haben entschieden: Haas-Fahrer Nico Hülkenberg wird wegen Blockierens von Max Verstappen nicht bestraft – weil er in jener Situation selber aufgehalten wurde.

Um 17.30 Uhr musste GP-Routinier Nico Hülkenberg zur Rennpolizei. Tim Mayer (USA), Felix Holter (Deutschland), Derek Warwick (England) und Marc Boonman (Niederlande) wollten vom Deutschen wissen, wieso der Haas-Fahrer zu Beginn des zweiten Zandvoort-Trainings vor Weltmeister Max Verstappen herumgegondelt war.

Der niederländische Red Bull Racing-Star musste hart auf die Bremse treten, um eine Kollision zu vermeiden. Danach schimpfte Max am Funk wie ein Rohrspatz.

Doch die Rennkommissare lassen den 36-jährigen Hülkenberg vom Haken. Sie begründen das so: «Wir sind zum Schluss gekommen, dass auch Nico in dieser Situation aufgehalten worden ist (vor Hülkenberg fuhr Lando Norris, die Red.). Daher ist der Tatbestand des unnötigen Aufhaltens nicht erfüllt, Hülkenberg verlangsamte aus der Not heraus. Auf den Bildern sah die Situation zudem dramatischer aus als sie auch von den Fahrern eingeschätzt worden ist.»

Hätten die Kommissare anders entschieden, so wäre der 193-fache GP-Teilnehmer Hülkenberg nicht an einer Strafversetzung vorbei gekommen, in der Regel sind das drei Ränge zurück.



Es war nicht der Tag von Nico Hülkenberg. Im ersten Training erlebte der Le Mans-Sieger von 2015 einen Ausflug ins Kiesbett. Haas-Teamchef Günther Steiner: «Das ist ärgerlich, denn wir haben vom neuen Frontflügel nur drei Stück. Jetzt darf nichts mehr passieren.»



Hülkenberg wurde in beiden freien Trainings 18. und sagt über seinen Freitag: «Es mangelt noch an Speed und Balance. Im ersten Training hatte ich Glück, dass der Wagen nicht schwer beschädigt wurde.»



Was ist gemäss Nico passiert? «Ich war ein klein wenig zu schnell unterwegs, dann hat mich der Wind erwischt. Zu diesem Zeitpunkt war die Bremsbalance zu weit nach hinten verstellt, und als all diese Faktoren zusammenkamen, konnte ich das Auto nicht mehr abfangen.»



«Zandvoort ist eben eine Piste alter Schule, da bist du bei einem kleinen Fehler ratz-fatz im Kies. Wir verloren ein wenig Zeit, aber ich bin froh, dass der Wagen nicht mehr abbekommen hat.»





2. Training, Zandvoort

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11,330

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,023 sec

03. Alex Albon (T), Williams, +0,269

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,308

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,390

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,436

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,487

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,505

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,527

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,533

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,585

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +0,604

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,671

14. George Russell (GB), Mercedes, +0,679

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,744

16. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,763

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,074

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,363

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,571

20. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1,766





1. Training, Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:11,852 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,278 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,373

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,471

05. Alex Albon (T), Williams, +0,595

06. Lando Norris (GB), McLaren, +0,608

07. Logan Sargeant (USA), Williams, +0,765

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,806

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,897

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,950

11. George Russell (GB), Mercedes, +0,961

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,043

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1,138

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,470

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,596

16. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,667

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,974

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,171

19. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, +2,951

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, keine Zeit