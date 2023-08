Charles Leclerc: «Wir hatten einige Schwierigkeiten»

Ferrari-Star Charles Leclerc beendete den Trainingsfreitag in Zandvoort auf dem 11. Platz. Der Monegasse sagte: «Es geht darum, das Auto ins richtige Arbeitsfenster zu bringen, was wir bisher noch nicht geschafft haben.»

Den letzten Grand Prix vor der Sommerpause auf dem Circuit de Spa-Francorchamps beendete Charles Leclerc noch als Dritter auf dem Podest. Entsprechend gross war die Hoffnung, in Zandvoort stark in den zweiten Saison-Teil zu starten. Doch der Freitag gestaltete sich schwieriger als erwartet. Das erste Training beendete der Monegasse auf dem 16. Platz, sein Rückstand auf die FP1-Bestzeit von Max Verstappen betrug 1,667 sec. In der zweiten Session drehte er die elftschnellste Runde, von der Tagesbestzeit, die Lando Norris aufstellte, trennten ihn 0,585 sec.

Leclerc gestand nach getaner Arbeit seufzend: «Es war nicht gerade grossartig, wir hatten einige Schwierigkeiten. Das erste Training war wirklich knifflig, das zweite ging dann in die richtige Richtung, aber wir müssen wirklich einen Schritt nach vorne machen. Aber alle liegen leistungsmässig so nah beieinander, dass wir auf dem dritten oder vierten Platz landen, wenn wir uns um zwei oder drei Zehntel verbessern können.»

Und Leclerc betonte: «Das Gefühl im Auto war nicht grossartig, da ist noch viel Luft nach oben. Wir müssen jetzt herausfinden, was falsch lief.» Er ist sich sicher: «Es geht um kleinere Anpassungen am Set-up. Denn schon zwischen der ersten und der zweiten Session haben wir es geschafft, mit kleinen Änderungen in die richtige Richtung zu gehen. Jetzt müssen wir das Gleiche noch einmal hinbekommen.»

«Es geht nun darum, das Auto ins richtige Arbeitsfenster zu bringen, was wir bisher noch nicht geschafft haben. Ich habe eine sehr klare Vorstellung davon, was nötig ist, nun müssen wir einen Weg finden, um unsere Probleme in den Griff zu bekommen, aber ich bin zuversichtlich, denn normalerweise sind wir ziemlich gut darin», fügte der aktuelle WM-Fünfte an.

2. Training, Zandvoort

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11,330 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,023 sec

03. Alex Albon (T), Williams, +0,269

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,308

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,390

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,436

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,487

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,505

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,527

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,533

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,585

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +0,604

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,671

14. George Russell (GB), Mercedes, +0,679

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,744

16. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,763

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,074

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,363

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,571

20. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1,766





1. Training, Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:11,852 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,278 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,373

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,471

05. Alex Albon (T), Williams, +0,595

06. Lando Norris (GB), McLaren, +0,608

07. Logan Sargeant (USA), Williams, +0,765

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,806

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,897

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,950

11. George Russell (GB), Mercedes, +0,961

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,043

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1,138

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,470

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,596

16. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,667

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,974

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,171

19. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, +2,951

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, keine Zeit