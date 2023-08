3. Training Zandvoort: Verstappen 1., viele Unfälle

​Drittes Training zum Niederlande-GP: in Zandvoort erzielt Max Verstappen Bestzeit, Kevin Magnussen rutscht aus und zerknüllt den Haas-Renner, drei Mal rote Flagge, Ricciardo-Ersatzmann Lawson auf Rang 18.

Am Freitag war die Formel 1 in Zandvoort dem Regen noch entkommen, am Samstag gab es kein Entrinnen mehr: Den ganzen Morgen über schüttete es teilweise wie aus Kübeln, und als die Fahrer um 11.30 Uhr auf die Bahn gingen, war es ein Schritt ins Unbekannte – erstmals, seit 2021 die Königsklasse in die Dünen an der Nordsee zurückgekehrt ist, ein Training auf nasser Zandvoort-Rennstrecke.

Bei nur 14 Lufttemperatur und auf 16 Grad warmem Belag ging zur Freude der Fans Max Verstappen als Erster auf die Bahn, unter Sonnenschein, während die nächsten Regenwolken nahten.

Ebenfalls früh auf der Strecke: Liam Lawson, Ersatzfahrer für Daniel Ricciardo, der sich am Freitag im AlphaTauri-Rennwagen einen Bruch der linken Mittelhand zugezogen hat.

Schreckmoment für Verstappen: Quersteher in der Hugenholtz-Kurve (wo Ricciardo seinen Unfall hatte), dann Offroad-Fahrt durch Dreck und Gras, Max kehrte an die Box zurück.



Der Regen nahm wieder zu, die Sicht war mies. Auch Sergio Pérez war im zweiten Red Bull Racing-Auto kurz neben der Bahn, der Mexikaner ratterte in Kurve 11 durch den Kies.



Die meisten Fahrer fuhren nun raus, denn die niederländischen Meteorologen glauben – auch am Nachmittag (Quali ab 15.00 Uhr) wird es nass. Die Piloten probierten Regenreifen (blau markiert) aus und auch Intermediates (grün markiert).



Rote Flagge nach zehn Minuten: Kevin Magnussen blieb nach einem Dreher und Einschlag in der Hugenholtz-Kurve mit kaputter Radaufhängung links vorne stehen. Wie immer im freien Training lief die Uhr der 60 Trainingsminuten weiter. Nach acht Minuten ging es weiter.



Da auch schon Nico Hülkenberg einen Ausflug hatte, gibt es vom neuen Haas-Frontflügel jetzt nur noch ein Stück.



Die Teams warnten ihre Fahrer: Es wird schlimmer, bevor es besser wird. Verstappen auf Intermediate-Reifen hatte einige üble Quersteher, während sich Ferrari-Fahrer Charles Leclerc die Bestzeit krallte – und dann geradeaus rutschte. Da nützte des dem Monegassen auch nichts, dass ein Formel-1-Regenreifen bei Tempo 300 pro Sekunde 85 Liter Wasser verdrängt (gemäss Pirelli).



Kurz darauf Jubel auf den Tribünen: Max Verstappen wieder vorne, nun vor McLaren-Fahrer Lando Norris.



Auch Pierre Gasly war kurz neben der Bahn, dann wieder rote Flagge: Der Chinese Guanyu Zhou hatte seinen Alfa Romeo bei der Einfahrt der zweitletzten Kurve in den Kies gesetzt. Dieses Mal zehn Minuten Pause.



Carlos Sainz fügte sich der Liste jener Fahrer hinzu, die sich neben der Strecke wiederfanden, der Madrilene hatte ein Vorderrad kurz blockiert. Ausser dem Stolz wurde in Kurve 1 nichts verletzt.



Obschon teilweise noch viel Wasser auf der Bahn war, liessen zahlreiche Fahrer die Intermediates aufziehen: Die Regenreifen verdrängen mehr Wasser, überhitzen aber schnell.



20 Minuten vor Schluss schnappte sich Lando Norris die Bestzeit, kurz darauf unterboten von seinem McLaren-Stallgefährten Oscar Piastri, bevor Norris nachlegte. Der McLaren baut viel Abtrieb auf, das ist in Zandvoort Gold wert.



Ocon rutschte in der ersten Kurve geradeaus und stubste mit der Fahrzeugnase die TecPro-Barriere an. Dann Dreher von Neuling Liam Lawson in der letzten Kurve – wieder rote Flagge! Der Neuseeländer konnte seinen AlphaTauri-Renner wieder in Gang setzen und an die Box zurückbringen.



Lawson hatte auf einem Randstein an der Kurvenaussenseite die Kontrolle übers Auto verloren, rutschte dann an die Innenseite und schrammte leicht an der Pistenbegrenzung vorbei. Pause dieses Mal nur vier Minuten.



Während Charles Leclerc erneut die Dünen erkundete (keine Schäden am Ferrari), hatte Max Verstappen noch eine Rechnung offen: Vor eigenem Publikum musste die Bestzeit er, und fünf Minuten vor Schluss setzte sich Max wieder an die Spitze.





3. Training, Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21,631 min

02. George Russell (GB), Mercedes, +0,379 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,000

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,003

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,092

06. Alex Albon (T), Williams, +1,119

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,261

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,334

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,462

10. Lando Norris (GB), McLaren, +1,527

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,579

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,807

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,913

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,939

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,009

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +2,175

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2,427

18. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +4,712

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +6,851

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, ohne Zeit





2. Training, Zandvoort

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11,330

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,023 sec

03. Alex Albon (T), Williams, +0,269

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,308

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,390

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,436

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,487

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,505

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,527

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,533

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,585

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +0,604

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,671

14. George Russell (GB), Mercedes, +0,679

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,744

16. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,763

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,074

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,363

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,571

20. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1,766





1. Training, Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:11,852 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,278 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,373

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,471

05. Alex Albon (T), Williams, +0,595

06. Lando Norris (GB), McLaren, +0,608

07. Logan Sargeant (USA), Williams, +0,765

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,806

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,897

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,950

11. George Russell (GB), Mercedes, +0,961

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,043

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1,138

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,470

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,596

16. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,667

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,974

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,171

19. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, +2,951

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, keine Zeit