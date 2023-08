George Russell: «Einer unserer besseren Freitage»

Mercedes-Pilot George Russell gehörte in keinem der beiden Freitagstrainings auf dem Circuit Zandvoort zu den schnellsten Zehn. Trotzdem war er danach zuversichtlich – und zeigte im 3. Training, was möglich ist.

Das Zandvoort-Wochenende begann für George Russell nicht nach Wunsch. Der junge Brite war im ersten Training noch der Elftschnellste, die zweite Session schloss er auf Platz 14 ab. Allerdings waren die Abstände gering, die ersten 16 Fahrer trennten am Ende des Tages weniger als acht Zehntel.

Russell erklärte denn auch: «Nach einigen Wochen ohne Rennen war es ein gutes Gefühl, wieder im Cockpit zu sitzen. Alles in allem fühlte es sich auf der Strecke gut an: Das Renntempo sah stark aus, und auch für das Qualifying ist viel Potenzial vorhanden, obwohl sich das im Training für mich nicht in Spitzenzeiten niedergeschlagen hat.»

Und der 25-Jährige betonte: «Das war auf jeden Fall einer unserer besseren Freitage, und ich bin optimistisch für den Rest des Wochenendes.» Den Beweis für seine gute Form lieferte er im dritten Training, das auf nasser Piste über die Bühne ging.

Russell drehte in der letzten freien Trainingsstunde 18 Runden und war am Ende der Zweitschnellste. Nur Lokalmatador Max Verstappen legte die 4,259 km schneller zurück. Der 25-jährige Niederländer aus dem Red Bull Racing Team war auf seiner schnellsten Runde 0,379 sec schneller als der Mercedes-Pilot.

3. Training, Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21,631 min

02. George Russell (GB), Mercedes, +0,379 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,000

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,003

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,092

06. Alex Albon (T), Williams, +1,119

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,261

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,334

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,462

10. Lando Norris (GB), McLaren, +1,527

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,579

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,807

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,913

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,939

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,009

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +2,175

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2,427

18. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +4,712

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +6,851

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, ohne Zeit





2. Training, Zandvoort

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11,330

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,023 sec

03. Alex Albon (T), Williams, +0,269

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,308

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,390

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,436

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,487

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,505

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,527

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,533

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,585

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +0,604

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,671

14. George Russell (GB), Mercedes, +0,679

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,744

16. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,763

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,074

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,363

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,571

20. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1,766





1. Training, Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:11,852 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,278 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,373

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,471

05. Alex Albon (T), Williams, +0,595

06. Lando Norris (GB), McLaren, +0,608

07. Logan Sargeant (USA), Williams, +0,765

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,806

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,897

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,950

11. George Russell (GB), Mercedes, +0,961

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,043

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1,138

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,470

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,596

16. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,667

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,974

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,171

19. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, +2,951

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, keine Zeit