Lando Norris (McLaren/2.): «Das war schrecklich!»

​Startplatz 2 für den Engländer Lando Norris im Qualifying zum Niederlande-GP in Zandvoort. Der McLaren-Fahrer verpasst die Pole deutlich und sagt: «Max fährt derzeit in einer eigenen Liga.»

Lando Norris wird den Grossen Preis der Niederlande aus der ersten Startreihe in Angriff nehmen, aber im Kampf um die Pole-Position stand ihm letztlich Max Verstappen vor der Sonne: Startplatz 2 für den Briten, zum zweiten Mal in dieser Saison nach Ungarn, aber mehr als eine halbe Sekunde hinter Verstappen.

Norris sagt: «Ganz ehrlich, ich hatte mir eine kleine Chance auf meine zweite Pole ausgerechnet. Vor allem, weil wir bei solchen Mischverhältnissen ein besonders gutes Auto haben.»

«Zum Schluss des Abschlusstrainings war es klar zu sehen, wie rapide sich die Bahn verbessert und schnellere Zeiten erlaubt. Der Beginn meiner letzten Runde war grandios, ich war nach sieben Kurven schon eine Sekunde schneller als zuvor, aber meine Leistung in der zweiten Rundenhälfte, das war schrecklich!»

«Ich habe mich in Kurve 10 verschaltet, das hat gewiss zwei Zehntel gekostet. Aber Hand aufs Herz – gegen Max hätte es heute ohnehin nicht gereicht. Alles in allem war meine Quali anständig, mehr nicht. Ich will nicht undankbar klingen über Platz 2, denn an einem solchen Tag ist es einfach, Fehler zu machen. Und es hätte viel schlimmer kommen können.»



Was rechnet sich Norris fürs Rennen aus? «Wir sind in Sachen Reifenverschleiss nicht die Besten. Ich gehe also davon aus, dass ich Max für zwei Runden oder so sehen werde, und dann wird er in der Ferne verschwinden.»



«Wir haben ein gutes Auto, aber an den Sieg denke ich nicht. Was mit diesem McLaren aber möglich sein muss – ein Platz auf dem Siegerpodest. Das ist mein Ziel für Sonntag. Denn Max fährt in einer eigenen Liga.»





Qualifying, Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10,567 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11,104

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:11,294

04. Alex Albon (T), Williams, 1:11,419

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11,506

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11,754

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:11,880

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:11,938

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:12,665

10. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:16,748

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:20,121

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:20,128

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:20,151

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:20,230

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:20,250

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:22,067

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:22,110

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:22,192

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:22,260

20. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:23,420