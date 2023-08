George Russell (Mercedes/3.): «Endlich ist Kopf frei»

​Mercedes-Fahrer George Russell hat für den Traditions-GP der Niederlande den dritten Startplatz erobert. Der 25-jährige Brite ist mit seiner Leistung sehr zufrieden: «Endlich hatte ich wieder einen freien Kopf.»

Nach dem turbulenten Qualifying zum Grand Prix der Niederlande auf dem Dünenkurs von Zandvoort mit vielen Zwischenfällen ist George Russell sichtlich happy: Der Mercedes-Pilot hat einen feinen dritten Startplatz herausgeholt. Vor einem Jahr war er in Zandvoort sogar aus der ersten Startreihe hinter Verstappen losgefahren.

«Ich bin sehr zufrieden», sagt der WM-Vierte von 2022 über seine Darbietung im Abschlusstraining. «Ich fand immer, dass die Quali eine meiner grossen Stärken ist, aber im Sommer kam ich ein wenig aus dem Tritt. Jetzt habe ich das Gefühl, dass ich endlich wieder einen freien Kopf habe und dass ich wieder so fahren konnte, wie ich mich am besten einbringen kann.»

Moment mal, da müssen wir nachhaken. Was meint Russell mit seinen Schwierigkeiten?



George erklärt das so: «Es kann dir passieren, dass du dich zu sehr in Details verlierst, wenn es nicht so gut läuft. Dann neige ich dazu, die Dinge zu verkopfen. Ich wollte wieder in die Position kommen, dass ich die wichtigen Puzzle-Steinchen bei der Arbeit mit dem Auto zunächst an ihren Platz lege, um mich dann um Einzelheiten zu kümmern. In den Rennen vor der Sommerpause habe ich mich schwergetan, was das angeht.»



«Es geht aber auch darum, dass du eben den Kopf wieder frei bekommst. Dafür war die Sommerpause ideal, mit viel Zeit im Kreise von Familie und Freunden. Nun habe ich wieder den Eindruck, dass ich Tritt gefunden habe.»



«Bedingungen wie heute in Zandvoort sind immer eine grosse Herausforderung. Die Strecke entwickelte sich sehr schnell. Ich wusste, dass sie mit jeder Runde bessere Zeiten erlaubt. Die entscheidende Runde war prima, ich glaube nicht, dass ich arg viel mehr hätte herausholen können.»



«Fürs Rennen bin ich guter Dinge: Wir wissen, wir sind in der Regel im Rennen besser als in der Quali. Max wird an der Spitze ausser Reichweite sein. Aber dahinter ist alles möglich.»





Qualifying, Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10,567 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11,104

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:11,294

04. Alex Albon (T), Williams, 1:11,419

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11,506

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11,754

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:11,880

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:11,938

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:12,665

10. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:16,748

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:20,121

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:20,128

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:20,151

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:20,230

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:20,250

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:22,067

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:22,110

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:22,192

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:22,260

20. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:23,420