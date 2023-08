Toto Wolff hadert: «Es war ein monumentaler Fehler»

Bei Mercedes ging nach dem Rennstart in Zandvoort alles schief, was schiefgehen konnte. Teamchef Toto Wolff nimmt kein Blatt vor den Mund.

Als in Zandvoort kurz nach dem Rennstart der Regen einsetzte, ging alles schief. George Russell und Lewis Hamilton blieben zu lange mit Trockenreifen auf nasser Strecke.

Hamilton zog in Runde drei Intermediates auf, Russell eine Runde später. Beide wurden durchgereicht. «Es war ein monumentaler Fehler, den wir am Anfang begangen haben. Unser Auto hat Pace und dann hat es zwischen Wetterfrosch, den Fahrern und der Strategie überhaupt nicht funktioniert. Mich inkludiert», kritisierte Teamchef Toto Wolff.

Man habe nicht gesehen, dass Red-Bull-Pilot Sergio Pérez in der ersten Runde 25 Sekunden schneller gefahren sei. «Da gibt es überhaupt nichts zu beschönigen, das hat uns das ganze Rennen ruiniert», so Wolff.

Dass Mercedes so entschieden hatte, lag auch am Feedback der Fahrer, in dem Fall von Russell. «George Russell hat in der zweiten und dritten Runde gesagt: „lass uns draußen bleiben“. Darauf ist man natürlich angewiesen und wir haben nicht gesehen, dass Pérez so eine Lücke rausgefahren hat.»

Trotzdem sei das eine gemeinsame Entscheidung gewesen, betont Wolff: «Bisher hat er das immer gut hingekriegt, aber in dem Fall waren wir einfach alle daneben. Es war einfach viel zu viel Wasser».

Wolff weiter: «Das Wetter kam so schnell, viel schneller und stärker als erwartet. Das haben alle unsere Vorhersagen nicht gesehen. Da müssen wir jetzt draufschauen und klären, warum das passiert ist».

Hamilton schaffte es am Ende als Sechster immerhin in die Punkte, Russell landete auf Platz 17. Die bittere Erkenntnis von Wolff: «Wir hätten ein Auto gehabt, dass ganz vorne hätte mitfahren können. Im Sport gibt es das aber nicht, das bringt nichts.»

Niederlande-GP, Circuit Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:24:04,411 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +3,774 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +7,058

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,068

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +12,541

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,209

07. Lando Norris (GB), McLaren, +13,232

08. Alex Albon (T), Williams, +15,155

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +16,580

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,346

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,087

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +20,840

13. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +26,147

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +26,410

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +27,388

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +29,893

17. George Russell (GB), Mercedes, +55,754

Out

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Unterboden beschädigt

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash





WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen inkl. 3 von 6 Sprintrennen)

Fahrer

01. Verstappen 339 Punkte

02. Pérez 201

03. Alonso 168

04. Hamilton 156

05. Sainz 102

06. Leclerc 99

07. Russell 99

08. Norris 75

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 15

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

22. Lawson 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 540 Punkte

02. Mercedes 255

03. Aston Martin 215

04. Ferrari 201

05. McLaren 111

06. Alpine 73

07. Williams 15

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3