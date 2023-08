Logan Sargeant-Crash: Williams entlastet den Fahrer

​Der US-Amerikaner Logan Sargeant lieferte am GP-Wochenende von Zandvoort zwei Mal Schrott ab. Am Unfall im Rennen ist der Pilot aus Florida unschuldig, wie Williams-Teamchef James Vowles enthüllt.

Nach knapp einer halben Stunde oder 15 Runden war der Grosse Preis der Niederlande für Logan Sargeant zu Ende: Crash mit seinem Williams-Rennwagen, sein zweiter am GP-Wochenende auf dem Traditionskurs in den Dünen an der Nordsee.

Sargeant am Funk nach dem Unfall in Kurve 8: «Ich verstehe nicht, was da passiert ist. Ich konnte den Wagen nicht mehr kontrollieren. Es fühlte sich an, als sei die Aufhängung gebrochen, als ich den Randstein berührte.»

Nun hat Williams die Unfallursache ergründet, und der 22-Jährige aus Fort Lauderdale (Florida) ist entlastet.

Williams-Teamchef James Vowles: «So wie es aussieht, ist Logan an jener Stelle ein paar Mal hat über den Randstein gefahren, was alle Piloten dort machen. Wir haben dann anhand der Daten aus dem Wagen gesehen, dass beim Zwischenfall in der 15. Runde die Belastung auf den Unterboden sehr hoch war, anders gesagt, es tat einen harten Schlag auf den Wagen.»



«Was dann passierte, ist kurios: Der Schlag löste einen sofortigen Verlust des Hydraulikdrucks aus, und wenn du in einem modernen Formel-1-Rennwagen keine Hydraulik mehr hast, dann meldet sich als Erstes die Lenkung ab. Von all dem konnte Logan in jenen Sekundenbruchteilen nichts wissen.»



«Was wir nun in einer vertieften Analyse herausfinden müssen: Wie konnte es durch diesen Schlag aufs Auto zum Hydraulikdefekt kommen? Das ergründen wir derzeit.»



Logan Sargeant vertieft: «Ich bin an jener Stelle das ganze Wochenende lang über den Randstein am Scheitelpunkt gefahren. Und ich finde jetzt auch nicht, dass ich ihn zu extrem angefahren habe. Wieso das so viele Male gut ging und dann auf einmal nicht mehr, das weiss ich nicht.»





Niederlande-GP, Circuit Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:24:04,411 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +3,774 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +7,058

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,068

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +12,541

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,209

07. Lando Norris (GB), McLaren, +13,232

08. Alex Albon (T), Williams, +15,155

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +16,580

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,346

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,087

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +20,840

13. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +26,147

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +26,410

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +27,388

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +29,893

17. George Russell (GB), Mercedes, +55,754

Out

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Unterboden beschädigt

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash





WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen inkl. 3 von 6 Sprintrennen)

Fahrer

01. Verstappen 339 Punkte

02. Pérez 201

03. Alonso 168

04. Hamilton 156

05. Sainz 102

06. Leclerc 99

07. Russell 99

08. Norris 75

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 15

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

22. Lawson 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 540 Punkte

02. Mercedes 255

03. Aston Martin 215

04. Ferrari 201

05. McLaren 111

06. Alpine 73

07. Williams 15

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3