Alfa Romeo: Neuer Look für Monza-Wochenende

In Monza präsentiert sich das GP-Auto von Alfa Romeo Racing in einem neuen Look

Das Alfa Romeo Racing Team tut es Ferrari gleich und rückt zum italienischen Rennwochenende in Monza mit einer Speziallackierung aus. Mit dem Look wird die Markteinführung des Alfa Romeo 33 Stradale gefeiert.

Um die Markteinführung des Alfa Romeo 33 Stradale zu feiern, rückt auch das Alfa Romeo Racing Team mit einer Speziallackierung auf dem Highspeed-Kurs von Monza aus. Die GP-Autos von Valtteri Bottas und Zhou Guanyu glänzen wie der neue 33 Stradale mit goldenen Akzenten, die selbst auf den berühmten Namensvetter der 60er-Jahre verweisen. Auch die Farben der italienischen Flagge dürfen nicht fehlen.

Enthüllt wurde die Speziallackierung, die nur in Monza zu sehen ist, im Alfa Romeo Museum in Arese bei Mailand von Bottas und Zhou im Rahmen der Präsentation des neuen 33 Stradale. Der neue Alfa Romeo wird auch in Monza im Mittelpunkt des Interesses stehen. Bottas und Guanyu werden das Auto am Donnerstag in der Box des Teams vor den Augen der internationalen Motorsport-Presse enthüllen – auf den Tag genau 56 Jahre nach der Enthüllung des originalen 33 Stradale an gleicher Stelle.

Teamchef Alessandro Alunni Bravi erklärt: «Vor unserem Heimrennen in Monza ist es eine Freude, diese unglaubliche Lackierung zu enthüllen, die nicht nur eine Hommage an den 33 Stradale ist, sondern an Alfa Romeo als Ganzes und an das Land, aus dem er stammt, nämlich Italien. Diese Lackierung ist wahrscheinlich eine der schönsten, die wir je auf einem Auto hatten, und es ist für uns alle eine Ehre, sie vor unserem Heimpublikum präsentieren zu können.»

«Ich persönlich bin begeistert von den Anspielungen auf den 33 Stradale: Das ursprüngliche Modell aus dem Jahr 1967 war eine Ikone, die Stil und Design für eine ganze Generation und darüber hinaus beeinflusst hat, und seine neueste Interpretation verkörpert dieses Erbe und weist gleichzeitig den Weg in die Zukunft von Alfa Romeo», fügt der 48-jährige Italiener an.

