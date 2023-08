Damon Hill warnt: «Ferrari wird in Monza verprügelt»

​Der englische Formel-1-Weltmeister Damon Hill ist der Ansicht, dass Ferrari beim Heimrennen in Monza vor einer ganz schwierigen Aufgabe steht: «Ich glaube, Ferrari wird in Monza von den Medien verprügelt.»

Ferrari ist seit Juli 2022 und dem Triumph von Charles Leclerc auf dem Red Bull Ring ohne GP-Sieg. Und nun stehen die Italiener vor dem wichtigsten Rennen ihrer Saison, nach der Absage des Imola-GP (wegen Unwettern) dem einzigen Auftritt vor heimischem Publikum, im königlichen Park von Monza.

Der Engländer Damon Hill, 1996 mit Williams Formel-1-Weltmeister geworden und heute GP-Experte der britischen Kollegen von Sky, weiss, wie gnadenlos die Medien mit dem berühmtesten Rennstall der Welt umspringen, wenn es nicht gut läuft: «Ich glaube, Ferrari wird in Monza von den Medien verprügelt. Denn zuletzt in den Niederlanden lief es gar nicht gut.»

Charles Leclerc wurde wegen Beschädigungen am Wagen aus dem Rennen genommen, Carlos Sainz wurde Fünfter.

Der 22-fache GP-Sieger Hill sagt: «Die Fahrer monierten in Zandvoort ein unberechenbares Handling, die vielen Verbremser fielen auf, Charles hatte zwei Unfälle, und nun steht das Heimrennen bevor, das sieht alles nicht so gut aus.»



Der Druck ganz besonders durch die italienische Medien hilft dabei nicht, wie Carlos Sainz in einer Medienrunde festgehalten hat. Der Madrilene sagte im Frühling in diesem Zusammenhang: «Die Medien müssen erkennen, dass niemand wütender oder unglücklicher über die Situation ist als jeder einzelne hier bei Ferrari. Wir sind die ersten, denen die Situation nicht gefällt. Und wir sind diejenigen, die Vollgas geben, um die Situation umzudrehen.»



«Wir sind stolz darauf, Ferrari zu sein, und wir wollen Ferrari nach vorne bringen. Doch manchmal sind die Kommentare eher eine Ablenkung und ziehen uns noch weiter runter anstatt uns zu unterstützen», meinte der 28-Jährige Spanier.





Niederlande-GP, Circuit Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:24:04,411 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +3,774 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +7,058

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,068

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +12,541

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,209

07. Lando Norris (GB), McLaren, +13,232

08. Alex Albon (T), Williams, +15,155

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +16,580

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,346

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,087

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +20,840

13. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +26,147

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +26,410

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +27,388

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +29,893

17. George Russell (GB), Mercedes, +55,754

Out

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Unterboden beschädigt

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash





WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen inkl. 3 von 6 Sprintrennen)

Fahrer

01. Verstappen 339 Punkte

02. Pérez 201

03. Alonso 168

04. Hamilton 156

05. Sainz 102

06. Leclerc 99

07. Russell 99

08. Norris 75

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 15

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

22. Lawson 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 540 Punkte

02. Mercedes 255

03. Aston Martin 215

04. Ferrari 201

05. McLaren 111

06. Alpine 73

07. Williams 15

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3