Max Verstappen: «Das sind Bullshit-Kommentare»

​Auf keiner Strecke war die Bilanz von Max Verstappen so mässig wie in Monza. Bis er 2022 seinen ersten Italien-GP gewann. Ein Jahr später ist Max Seriensieger und enthüllt, was ihn in dieser Erfolgswelle beschäftigt.

Monza war für Max Verstappen oft steiniger Boden: Rang 12 beim Debüt im Jahre 2015, Siebter 2016, Zehnter 2017, Fünfter mit Fünfsekundenstrafe 2018, Achter 2019, Motorschaden 2020, Kollision mit Hamilton 2021 – das ergab bei sieben Einsätzen kümmerliche 22 Punkte.

Erst 2022 konnte der Niederländer seine Monza-Bilanz aufhübschen: Erster Sieg beim Grossen Preis von Italien. Ein Jahr später kehrt der 25-Jährige als überlegener WM-Leader, als elffacher Saisonsieger und als Gewinner der vergangenen neun Rennen nach Monza zurück (Rekord von Sebastian Vettel egalisiert). Unglaublich, aber wahr: Seit Anfang Mai in Miami hat nur noch der Red Bull Racing-Star Formel-1-WM-Läufe gewonnen.

Max erinnert sich: «Ich weiss noch, als Seb diese neun Rennen in Folge gewann. Ich dachte damals: ‘Das wird kein anderer Fahrer schaffen.’ Und jetzt sitze ich hier mit ebenfalls neun Siegen hintereinander. Das ist schon verrückt.»

Für den 14. Lauf der GP-Saison 2023 hat Bestand: Wer mit dem Sieg liebäugeln will, muss entweder am inzwischen 46-fachen GP-Sieger vorbei (ganz schwierig) oder auf Pech des Niederländers hoffen, sei dies wegen einer Kollision oder wegen eines technischen Defekts.



Nur: Verstappen macht so gut wie keine Fehler, sein Auto läuft standfest, und Red Bull Racing glänzt mit der Selbstsicherheit der Weltmeister in Sachen Rennstrategie.



Ist Max mit sich im Reinen im Wissen, dass keine Siegesserie ewig dauert? Verstappen antwortet im Fahrerlager der Monza-Rennstrecke: «Natürlich. Als Racer verliere ich häufiger als ich siege, wenn du dir all meine Rennen anschaust. Das ist völlig normal. Und das ist auch im normalen Leben so. Klar weiss ich, dass dies irgendwann zu Ende gehen wird. Im Moment versuche ich, eine Aufgabe nach der anderen anzupacken und weiter zu gewinnen.»



«Was mir wichtig ist – wir haben bislang alle Läufe 2023 gewonnen, und von aussen mag das hin und wieder einfach aussehen. Aber wer das behauptet, der hat keinen Schimmer, denn der unterschätzt, wie viel Arbeit bei uns investiert wird, um so konkurrenzfähig zu sein.»



Einer der Gründe für die Siegesserie, so hat vor kurzem Mercedes-Teamchef Toto Wolff anklingen lassen: Max Verstappen habe den Red Bull Racing RB19 genau auf seine Bedürfnisse getrimmt, was die Entwicklung des Autos angeht, so dass er seine Stallgefährten zerstöre, und das sei auch die Erklärung dafür, wieso Sergio Pérez nach gutem Saisonstart nicht mehr so stark fahre.



Max fegt das sofort vom Tisch: «Das sind Bullshit-Kommentare. Ich fahre das Auto so schnell ich kann. Aber ich sage meinen Leuten nicht: ‘Entwickelt den Wagen so, dass ich die Vorderachse mehr spüre.’ Ich sage vielmehr: ‘Gebt mir einfach das schnellstmögliche Auto, den Rest erledige ich.’ Jedes Jahr ist ein Formel-1-Rennwagen vom Gefühl her anders. Dann ist es so, dass ich meinen Fahrstil leicht verändere, um mehr Speed aus dem Fahrzeug zu holen. Ich schätze, das gehört zu meinen Stärken – dass ich mich der Charakteristik des Autos anpassen kann.»



Red Bull-Technikgenie Adrian Newey ist nicht der Einzige, der glaubt – Max Verstappen gehört längst zu den ganz Grossen des Formel-1-Sports. Max bleibt bescheiden: «Es ist natürlich schön, wenn jemand wie Adrian so etwas über dich sagt. Aber ich wollte nie in die Formel 1, um eines Tages behaupten zu können, ich gehöre zu den grossen Fahrern. Ich will einfach meine beste Leistung zeigen und im Idealfall gewinnen, wenn ich dazu die Gelegenheit erhalte.»



Alpine-Fahrer Pierre Gasly hat geäussert, Red Bull Racing werde in Monza aufgrund des Pistenlayouts wohl nicht ganz so dominant sein wie sonst. Verstappen grinst: «Jeder Gegner darf sich das wünschen. Ich für meinen Teil glaube, dass wir hier sehr gut aussehen werden.»



Welche Hürden erkennt Verstappen? Max meint: «Es sind jedes Mal andere. In Zandvoort war es zum Beispiel das launische Wetter. Die Bahn war tückisch, und es war sehr leicht, einen Fehler zu machen. Hier fahren wir mit anderer Reifenzuteilung als sonst, das kann das Kräfteverhältnis beeinträchtigen. Du weisst letztlich nie, was auf dich zukommt. Du musst du Ruhe bewahren und auf alles gefasst sein.»



Lewis Hamilton hat für weitere zwei Jahre bei Mercedes unterzeichnet, er bleibt bis mindestens Ende 2025 Formel-1-Fahrer. Max meint: «Das ist gut für ihn, gut für Mercedes und gut für den ganzen Sport.»





Niederlande-GP, Circuit Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:24:04,411 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +3,774 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +7,058

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,068

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +12,541

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,209

07. Lando Norris (GB), McLaren, +13,232

08. Alex Albon (T), Williams, +15,155

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +16,580

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,346

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,087

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +20,840

13. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +26,147

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +26,410

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +27,388

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +29,893

17. George Russell (GB), Mercedes, +55,754

Out

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Unterboden beschädigt

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash





WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen inkl. 3 von 6 Sprintrennen)

Fahrer

01. Verstappen 339 Punkte

02. Pérez 201

03. Alonso 168

04. Hamilton 156

05. Sainz 102

06. Leclerc 99

07. Russell 99

08. Norris 75

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 15

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

22. Lawson 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 540 Punkte

02. Mercedes 255

03. Aston Martin 215

04. Ferrari 201

05. McLaren 111

06. Alpine 73

07. Williams 15

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3