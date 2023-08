Fred Vasseur (Ferrari): «Ich will kein Ziel vorgeben»

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur weiss, dass sein Rennstall eine grosse Lücke zu Red Bull Racing schliessen muss. Der Franzose erklärt, wie das Team vorgehen muss, um wieder an der Spitze mitkämpfen zu können.

Nach dem 13. WM-Lauf des Jahres in Zandvoort liegt das Ferrari-Team ganze 339 WM-Zähler hinter Tabellenführer Red Bull Racing. Das Team aus Maranello konnte in diesem Jahr noch keinen Sieg feiern. Mit drei Podestplätzen belegt es derzeit nur den vierten Rang in der Team-Wertung, zwischen den Spitzenreitern aus Milton Keynes und dem ältesten GP-Rennstall der Welt liegen Mercedes und Aston Martin.

Teamchef Fred Vasseur weiss, dass die WM-Titel in der Fahrer- und Konstrukteurswertung ausser Reichweite sind. Er räumt ein: «Natürlich ist es angesichts der Zahlen schwer vorstellbar, dass wir in einer der beiden WM-Wertungen noch Champions werden können. Aber wir müssen mit der gleichen Einstellung wie immer ans Werk gehen und versuchen, an jedem einzelnen Rennwochenenden das Bestmögliche zu erreichen.»

«Wir müssen das Gesamtpaket verbessern, und auch das, was wir auf der Strecke anstellen, um das Beste aus unseren Möglichkeiten zu machen. Darauf müssen wir uns konzentrieren», fordert der Franzose, der auch klarstellt: «Ich will kein Ziel vorgeben und sagen, wir müssen dies oder das tun. Solange wir uns weiter verbessern können, müssen wir uns ganz auf das Ziel konzentrieren, das zu tun.»

«Es ist klar, dass wir in jedem einzelnen Bereich einen Schritt nach vorne machen müssen», redet Vasseur Klartext. Und mit Blick auf die Spitzenreiter von Red Bull Racing erklärt er: «Ich bin mir nicht sicher, dass sie in einem bestimmten Bereich besser sind als jedes andere Team. Ich denke, sie bringen in jedem Bereich die richtige Leistung, bei den Fahrern, dem Motor, dem Chassis, der Aufhängung und der Strategie», zählt er auf. «Es wäre ein Fehler, wenn wir sagen, sie sind in einem bestimmten Bereich stärker und darauf müssen wir uns nun konzentrieren. Wir müssen vielmehr versuchen, in jedem einzelnen Bereich das Beste herauszuholen und überall kleine Fortschritte machen.»

Niederlande-GP, Circuit Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:24:04,411 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +3,774 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +7,058

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,068

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +12,541

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,209

07. Lando Norris (GB), McLaren, +13,232

08. Alex Albon (T), Williams, +15,155

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +16,580

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,346

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,087

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +20,840

13. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +26,147

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +26,410

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +27,388

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +29,893

17. George Russell (GB), Mercedes, +55,754

Out

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Unterboden beschädigt

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen inkl. 3 von 6 Sprintrennen)

Fahrer

01. Verstappen 339 Punkte

02. Pérez 201

03. Alonso 168

04. Hamilton 156

05. Sainz 102

06. Leclerc 99

07. Russell 99

08. Norris 75

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 15

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

22. Lawson 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 540 Punkte

02. Mercedes 255

03. Aston Martin 215

04. Ferrari 201

05. McLaren 111

06. Alpine 73

07. Williams 15

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3