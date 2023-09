Fernando Alonso über Hamilton: «Gut für den Sport»

Fernando Alonso sagt über Lewis Hamilton: «Er ist einer der Grössten in diesem Sport»

Mercedes bestätigte in Monza Lewis Hamiltons Vertragsverlängerung bis Ende 2025. Das freut nicht nur viele Fans, auch seine Gegner begrüssen seine Entscheidung, über 2023 hinaus in der Formel 1 anzutreten.

Angekündigt hatten es Mercedes-Teamchef Toto Wolff und Lewis Hamilton bereits beim sechsten Rennwochenende des Jahres in Monaco, die Bestätigung erfolgte aber erst vor dem Start des Rennwochenendes in Monza: Lewis Hamilton wird – genauso wie sein Teamkollege George Russell – mindestens bis Ende 2025 für Mercedes in der Formel 1 antreten.

Dass der 38-Jährige der Königsklasse treu bleibt, freut viele Fans des Sports. Auch die Rivalen des siebenfachen Weltmeisters haben positiv auf seine Entscheidung, zwei weitere Jahre in der Formel 1 auf Punktejagd zu gehen, reagiert.

So erklärte Max Verstappen: «Es ist sicherlich gut für den Sport, denke ich. Letztlich ist es auch gut für ihn selbst und das Mercedes-Team. Sie treten schon eine ganze Weile zusammen an und ich finde, es ist grossartig, dass sie die Partnerschaft fortsetzen.»

Fernando Alonso sagt zum Verbleib seines früheren Teamkollegen: «Ich denke, das zeigt seine Hingabe und seine Liebe fürs Rennfahren. Er hat bisher keine Pause eingelegt. Und es ist gut für ihn, zwei weitere Jahre in der Formel 1 zu haben.»

«Ich denke, er ist einer der Grössten in diesem Sport und solange er in der Formel 1 dabei ist, profitiert diese davon. Ich hoffe deshalb, dass er auch über 2025 hinaus in der Königsklasse antreten wird», ergänzte der zweifache Champion aus Spanien.

Niederlande-GP, Circuit Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:24:04,411 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +3,774 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +7,058

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,068

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +12,541

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,209

07. Lando Norris (GB), McLaren, +13,232

08. Alex Albon (T), Williams, +15,155

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +16,580

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,346

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,087

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +20,840

13. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +26,147

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +26,410

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +27,388

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +29,893

17. George Russell (GB), Mercedes, +55,754

Out

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Unterboden beschädigt

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen inkl. 3 von 6 Sprintrennen)

Fahrer

01. Verstappen 339 Punkte

02. Pérez 201

03. Alonso 168

04. Hamilton 156

05. Sainz 102

06. Leclerc 99

07. Russell 99

08. Norris 75

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 15

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

22. Lawson 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 540 Punkte

02. Mercedes 255

03. Aston Martin 215

04. Ferrari 201

05. McLaren 111

06. Alpine 73

07. Williams 15

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3