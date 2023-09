Nico Hülkenberg: «Haben noch nicht alle Infos»

Nico Hülkenberg beendete den Trainingsfreitag auf dem Autodromo Nazionale Monza als Zehntschnellster. Auf einer Runde fühlt sich der Deutsche wohl. Über die Leistung im Renntrimm kann er noch nicht viel sagen.

42 Mal umrundete Nico Hülkenberg die Highspeed-Strecke von Monza am Trainingsfreitag. Das erste Training nutzte der Haas-Pilot, um auf einem Satz der Medium-Reifenmischung 23 Runden zu drehen und an der Fahrzeugbalance zu arbeiten. Am Ende der ersten Stunde drehte er noch ein paar Runden mit viel Sprit an Bord.

Mit seiner persönlichen FP1-Bestleistung von 1:24,067 min landete der Deutsche auf dem 16. Platz der Zeitenliste und war damit schneller als sein Teamkollege Kevin Magnussen, der sich mit der 19. Position begnügen musste. Im zweiten Training drehte Hülkenberg dann die zehntschnellste Runde und war wieder der schnellere der beiden Haas-Piloten.

Nachdem er zum Start der zweiten Session ein paar Umläufe auf der harten Mischung gedreht hatte, wechselte der 36-Jährige auf die weichen Reifen und absolvierte eine Qualifying-Simulation. Mit seiner Rundenzeit von 1:22,291 min blieb er 0,936 sec über der Tagesbestzeit von Ferrari-Star Carlos Sainz.

Nach getaner Arbeit erklärte Hülkenberg: «Die Rennsimulationen im zweiten Training wurden durch die zwei roten Flaggen verkürzt, weshalb wir noch nicht alle Daten sammeln konnten. Deshalb haben wir noch nicht alle Informationen für das Rennen am Sonntag.»

«Auf einer Runde fühlte ich mich gut im Auto, aber wie es im Renntrimm ist, kann ich noch nicht wirklich sagen. Da wir hier wieder die neuen Reifenregeln ausprobieren, erwarte ich, dass es schwieriger für uns wird, durchs Q1 zu kommen. Das wird die grosse Herausforderung im Qualifying sein», ergänzte der Blondschopf.

2. Training, Monza

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:21,355 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,019

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,185

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,190

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,276

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,361

07. Alex Albon (T), Williams, +0,624

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,716

09. George Russell (GB), Mercedes, +0,821

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,936

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,219

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,240

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,296

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,341

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,361

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,400

17. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,428

18. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,812

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,991

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ohne Zeit







1. Training, Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22,657 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,046 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,177

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,309

05. George Russell (GB), Mercedes, +0,532

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,557

07. Lando Norris (GB), McLaren, +0,584

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,612

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,614

10. Alex Albon (T), Williams, +0,787

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,789

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,004

13. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,176

14. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,274

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,295

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,410

17. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,433

18. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, +1,483

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,560

20. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,575