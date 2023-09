Toto Wolff warnt: «Es könnte kompliziert werden»

Mercedes-Teamchef Toto Wolff warnte nach dem Qualifying in Monza: «Wir wissen, wie schwierig das Überholen auf dieser Strecke mit den kleinen Heckflügeln und dem reduzierten DRS-Effekt ist.»

Das Mercedes-Duo schaffte es im Abschlusstraining auf dem Highspeed-Kurs von Monza ins Q3, und die persönlichen Bestleistungen der beiden Teamkollegen George Russell und Lewis Hamilton trennten auch nur knapp eineinhalb Zehntel, doch diese machten einen grossen Unterschied. Während der 25-Jährige den vierten Startplatz erkämpfte, musste sich Hamilton mit der achten Position begnügen.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff fasste denn auch zusammen: «Das war eine solide Session für uns, aber das Ergebnis des Qualifyings war erneut durchwachsen - weniger als zwei Zehntel liegen zwischen unseren Fahrern, aber das macht vier Positionen aus, weil das Feld so eng beieinander liegt.»

«George hat einen starken Job gemacht, um in die zweite Reihe zu kommen. Lewis fiel es schwerer, Vertrauen in das Auto aufzubauen, und er kämpfte in den Sessions mit dem Grip am Heck», schilderte der Wiener, und warnte: «Wir wissen, wie schwierig das Überholen auf dieser Strecke mit den kleinen Flügeln und einem reduzierten DRS-Effekt ist.»

Mit Blick aufs Rennen prophezeite Wolff: «Wenn George einen guten Start erwischt, kann er an der Spitze mitkämpfen; wenn aber Albon vorbeikommt, könnte es ein komplizierterer Nachmittag für uns werden. Was Lewis betrifft, so wissen wir, was er im Rennen leisten kann – und er wird bis zu den letzten Metern kämpfen, um sich durch das Feld zu kämpfen.»

Und der 51-Jährige sagte: «Es war klasse zu sehen, dass Ferrari eine so grossartige Show geboten hat, und es war auch fantastisch, die Emotionen der Tifosi zu erleben. Uns erwartet ein langes Rennen, wahrscheinlich mit nur einem Stopp und ohne allzu viel Abwechslung bei den Strategien. Aber wir müssen abwarten und schauen, wie unser Renntempo aussieht.»

Qualifying, Monza

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:20,294 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,307

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,361

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:20,671

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:20,688

06. Alex Albon (T), Williams, 1:20,760

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:20,785

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:20,820

09. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,979

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:21,417

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:21,594

12. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:21,758

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:21,776

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:21,940

15. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:21,944

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:22,390

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:22,545

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:22,548

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:22,592

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:22,860