Buhrufe für Max Verstappen: «Ich kann nichts tun»

​In Monza fiel wie zuvor in Silverstone auf: Buhrufe für Weltmeister Max Verstappen. Der Red Bull Racing-Star sagt: «Einige Fans mögen halt nicht, wer gegenwärtig gewinnt. Ich kann dagegen nichts tun.»

2021 waren Max Verstappen und Lewis Hamilton in ein packendes WM-Duell verwickelt, das im kontroversen WM-Finale von Abu Dhabi gipfelte. Bis heute haben viele Hamilton-Fans nicht verkraftet, dass der WM-Titel ihrer Meinung nach von der FIA quasi auf dem Silbertablett Verstappen serviert wurde.

Als Max Verstappen 2022 nach Silverstone zurückkehrte, wurde er von Hamilton-Fans ausgebuht. Max blieb gelassen: «Wenn sie buhen wollen, dann sollen sie doch. Das ändert für mich nichts. Einige Fans sind für mich, andere sind gegen mich, so ist das nun mal. Jeder hat ein Recht auf eigene Meinung.»

Lewis Hamilton war mit der Reaktion vieler britischer Fans nicht einverstanden: «Wir sind besser als das. Buhen geht gar nicht. Ich schätze die Unterstützung wirklich, aber vielleicht spüren einige noch den Stachel vom vergangenen Jahr.»

Eine vergleichbare Szene nun in Monza 2023 nach dem spannenden Abschlusstraining: Jubel für den Schnellsten Carlos Sainz und den drittplatzirten Charles Leclerc als Ferrari-Piloten, Buhrufe für Verstappen. Leclerc war das sichtlich peinlich, er machte zur Tribüne hin beschwichtigende Handbewegungen.



WM-Leader Verstappen meinte danach: «Einige Leute schätzen es zu wenig, was wir leisten müssen, um eine solche Siegesserie zu zeigen. Aber solche Reaktionen gewisser Fans sind nichts Neues in diesem Sport, und es gibt auch nichts, was ich dagegen tun könnte. Einige Fans mögen halt nicht, wer gegenwärtig die Nase vorne hat.»





Italien-GP, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:41,143 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,064 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,193

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +11,377

05. George Russell (GB), Mercedes, +23,028

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +42,679

07. Alex Albon (T), Williams, +45,106

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,449

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +46,294

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,056 min

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:10,638

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:13,074

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,557

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,164

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:22,510

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:27,266

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Motorschaden





WM-Stand (nach 14 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 364 Punkte

02. Pérez 219

03. Alonso 170

04. Hamilton 164

05. Sainz 117

06. Leclerc 111

07. Russell 109

08. Norris 79

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Lawson 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 583 Punkte

02. Mercedes 273

03. Ferrari 228

04. Aston Martin 217

05. McLaren 115

06. Alpine 73

07. Williams 21

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 3