Mike Krack über Punkte von Alonso: «Schwacher Trost»

Aston Martin-Teamchef Mike Krack hofft auf einen stärkeren Auftritt in Singapur

Fernando Alonso bescherte dem Aston Martin Team in Italien zwei frische WM-Zähler

Das Aston Martin Team erlebte auf dem Highspeed-Rundkurs von Monza ein schwieriges Wochenende. Am Ende holte Fernando Alonso zwei WM-Zähler. Entsprechend bescheiden fällt die Bilanz von Teamchef Mike Krack aus.

Die Ausgangslage für die Aston Martin-Piloten Fernando Alonso und Lance Stroll in Monza war von Anfang an nicht einfach: Der zweifache Weltmeister schaffte es zwar ins Q3, war dort aber der Langsamste und musste deshalb von Startplatz 10 loseilen. Der stolze Asturier hoffte nach der samstäglichen Zeitenjagd auf ein ungewöhnliches Rennen und betonte: «Punkte sind immer noch möglich.»

Sein Teamkollege aus Kanada hatte durch den FP1-Einsatz von Ersatzfahrer Felipe Drugovich und wegen der Probleme mit der Standfestigkeit seines GP-Renners viel Streckenzeit eingebüsst und landete sogar auf dem letzten Platz. Hinterher verwies er auf die Tatsache, dass er am Freitag keine einzige schnelle Runde gedreht hatte, betonte aber auch, dass dies nicht der Grund für sein schlechtes Abschneiden sei.

Im Rennen arbeitete sich Stroll nach vorne, kreuzte die Ziellinie am Ende aber nur als Sechzehnter und ging dabei leer aus. Alonso erkämpfte sich als Neunter immerhin zwei frische WM-Zähler, sprach aber von einem der schwierigsten Rennen des Jahres und einem Ergebnis zum Vergessen. In der Konstrukteurswertung rutschte der Rennstall aus Silverstone hinter Ferrari auf den vierten Platz.

Teamchef Mike Krack gestand denn auch: «Dass wir mit Fernando ein paar Punkte geholt haben war ein schwacher Trost für ein schwieriges Wochenende in Monza. Vielleicht hätten wir Lando Norris und Alex Albon noch herausfordern können, wenn das Rennen noch ein paar Runden gedauert hätte, aber uns boten sich nicht gerade viele Chancen.»

Der Luxemburger lobte auch: ,«Lance hat einen guten Job gemacht, er ist an den Piloten von Haas und Alpine vorbei, hatte dann aber mit den abbauenden Reifen zu kämpfen.» Und er stellte klar: «Wir wussten schon vor dem Wochenende, dass die Strecke in Monza nicht unser bestes Pflaster ist. Wir müssen nun die Lehren aus diesem Rennen ziehen und wir werden hart arbeiten, um in Singapur wieder konkurrenzfähiger zu sein.»

Italien-GP, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:41,143 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,064 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,193

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +11,377

05. George Russell (GB), Mercedes, +23,028

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +42,679

07. Alex Albon (T), Williams, +45,106

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,449

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +46,294

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,056 min

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:10,638

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:13,074

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,557

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,164

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:22,510

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:27,266

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Motorschaden





WM-Stand (nach 14 von 22 Grand Prix, ink. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 364 Punkte

02. Pérez 219

03. Alonso 170

04. Hamilton 164

05. Sainz 117

06. Leclerc 111

07. Russell 109

08. Norris 79

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Lawson 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 583 Punkte

02. Mercedes 273

03. Ferrari 228

04. Aston Martin 217

05. McLaren 115

06. Alpine 73

07. Williams 21

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 3